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За год на границе с Россией на участках ГПСУ зафиксировали более 10 попыток проникновения ДРГ

За год на границе с Россией на участках ГПСУ зафиксировали более 10 попыток проникновения ДРГ

Киев  •  УНН

 • 4906 просмотра

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ГПСУ сообщает о 2500 обстрелов приграничья Черниговской, Сумской и Харьковской областей с начала года. Больше всего попыток проникновения ДРГ зафиксировано на Сумском направлении.

По границе с Россией ситуация остается напряженной. Враг не прекращает обстреливать приграничье трех областей - Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, а также в этих регионах существует угроза ДРГ.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

По его словам, только с начала этого года нашими пограничными нарядами и группами зафиксировано более 2500 обстрелов, совершенных Россией по этим территориям. 55 из них - с применением авиации, более 1000 - с применением артиллерии, и более 1400 - с использованием БПЛА.

За последний период этого года враг активизировал обстрелы Черниговщины, в частности с применением авиации, хотя раньше авиация врага активнее использовалась исключительно на Сумском направлении. Сейчас мы наблюдаем обстрелы как на территории Черниговской области, так и на территории Сумщины

- рассказал Демченко.

Он добавил, что враг не прекращает также свою диверсионную деятельность. Угроза от попыток захода ДРГ сохраняется для всех этих трех областей.

Хотя, если проанализировать 2024 год, то больше всего попыток захода на нашу территорию ДРГ противника фиксировалось на Сумском направлении, но также отмечались отдельные попытки и на Черниговщине, и собственно на Харьковщине. Если говорить о тех участках, которые находятся в полосах обороны подразделений ГПСУ на границе с Россией, то за прошлый год было зафиксировано более 10 попыток вражеских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на нашу территорию

- сказал Демченко.

По его словам, такие мероприятия, в первую очередь, направлены на установление мест, где находятся наши украинские воины и оборонительные укрепления. Также это включает минирование местности или попытку силами ДРГ атаковать позиции, которые удерживают наши военные.

Напомним,

россияне рассказывали, что якобы прорвали границу в Сумской области, чтобы напугать украинцев - но никакого прорыва не было. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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