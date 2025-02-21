Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Андрей Слюсарчук, более известный как "Доктор Пи", снова оказался в центре внимания. Бывший мошенник, который годами выдавал себя за выдающегося нейрохирурга, вернулся в информационное пространство благодаря своему эмоциональному обращению к Дональду Трампу, пишет УНН.

Ранее осужденный Слюсарчук пытается снова привлечь внимание к своей персоне, используя войну как инструмент. В своем эмоциональном посте он обращается к Трампу и Путину, призывая их увидеть реальную цену их политики - тела погибших детей, беременных женщин и стариков.

Он описывает якобы последние слова погибших детей, родителей и пожилых людей, описывая максимально ужасные истории войны. Слюсарчук также обращается к мировым лидерам, обвиняя их в бездействии и сравнивая с "гиенами, которые делят труп Украины".

В условиях войны подобные манипуляции только усиливают панику и отчаяние среди людей.

Но стоит помнить, что сам Слюсарчук - это человек с криминальным прошлым, уличенный во лжи, махинациях и убийствах людей. Его возвращение в информационное пространство через подобные сообщения может быть не просто эмоциональным порывом, но и частью стратегии по восстановлению репутации.

Его сообщение в Facebook всего за сутки собрало более 6 тысяч распространений, причем среди тех, кто его репостил, были даже министр и четыре народных депутата. Правда, после огласки политики удалили свои репосты.

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Журналист Денис Казанский раскритиковал массовое распространение сообщения Слюсарчука, подчеркивая, что люди не проверяют информацию.

"Это судимый мошенник, который отсидел в тюрьме и который не является тем, за кого себя выдает.

Эта информация гуглится очень легко, но зачем что-то проверять? Люди видят эмоциональный пост и распространяют его, не думая.

Мошенник доволен. Ему даже не надо менять имя. Достаточно написать всего лишь щемящий пост, на хайпе упомянуть Трампа, и у него уже куча новой аудитории, новые фанаты, которые не умеют пользоваться поисковиками. Классическая технология", - отметил Казанский.

Казанский отмечает, что уже появляются комментарии о том, что не имеет значения, если определенное лицо является мошенником, поскольку оно освещает важные темы. Он объясняет, что это является классической технологией дискредитации. Если обращение к Трампу действительно попадет к кому-то из его команды, то реакция будет мгновенной: этого человека назовут преступником, а его слова - недостоверными, ведь "у них там все такие".

Журналист подчеркивает, что все месседжи, которые распространяет Слюсарчук, автоматически теряют доверие из-за его репутации. Они становятся запятнанными его именем, и, возможно, именно этого и добивается инициатор кампании. По его мнению, она является успешной, поскольку к ней искренне приобщаются граждане, которые не пользуются проверкой информации в Google.

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Волонтер Леся Литвинова тоже отреагировала на массовое распространение сообщения известного мошенника.

"У вас память короткая? Так пойдите хоть у Гугла спросите кого репостите. Доктор Пи. Такой себе Арестович, паразитирующий на теме медицины. Нет вопросов - талантливо. Как и всегда у любого афериста. Потому что именно задеть вас за самое больное самыми понятными словами - основной прием, чтобы поймать на крючок. И - опа. Вы уже разносите текст о "его морге" и мозги детей с обломками с подписью "профессор нейрохирургии". В "его" морге - исключительно доверчивые идиоты, которых он "лечил". А знаете почему они ему верили? Потому что он был невероятно популярным. Распиарен и разнесен в массы не хуже Кашпировского и Чумака. Местное чудо", - написала Литвинова.

Врач Киевского городского клинического эндокринологического центра Богдана Мурашова написала в соцсети, что репост этой эмоционально написанной лжи сделали вполне вменяемые люди.

"Утром в ленте новостей (хорошо забытый старый) аферист Слюсарчук - печально известный доктор Пи. Репост этой эмоционально наисаной лжи сделали вполне вменяемые люди...

Вот такая сила хорошо написанного текста. И это очень печально, потому что этим людям можно вложить в мозги, что угодно...", - отметила она.

Преподаватель Львовского Национального университета имени Ивана Франко Василий Черный отметил, что многие люди научились пользоваться гаджетами, но так и не научились пользоваться мозгами.

Кто такой Андрей Слюсарчук?

Слюсарчук приобрел известность в 2000-х благодаря телеэфирам, где демонстрировал якобы феноменальные способности - от запоминания миллионов цифр после запятой в числе Пи до сложных нейрохирургических операций. Он заявлял, что обладает уникальными знаниями о мозге и даже якобы выиграл шахматную партию у компьютера.

Экс-президент Виктор Ющенко в 2009 году даже лично встретился с Слюсарчуком и обсуждал с ним открытие Института мозга. Организация должна была искать способы лечения онкологии. А в 2011 году Виктор янукович наградил мошенника Государственной премией Украины в области образования. Ее размер составлял 150 тыс. гривен.

Но в 2009 году журналисты газеты "Экспресс" опубликовали расследование, в котором говорилось, что мужчина родился в Житомире, хотя сам рассказывал, что в Виннице. Мать отказалась от него, поэтому ребенка отдали в школу-интернат, а учился на штукатура-плиточника. Но Слюсарчук говорил совсем другое. Он якобы поступил в Московский мединститут, а после обучения переехал на Львовщину. Там он работал в районной больнице и занимался сеансами гипноза. Впоследствии, по словам Слюсарчука, он учился в Санкт-Петербургском университете и смог завершить обучение всего за год. Кроме того, он утверждал, что защитил диссертацию в Москве и получил звание профессора. После этого он вернулся во Львов, где работал преподавателем в политехническом университете.

Впоследствии выяснилось, что Слюсарчук не имеет медицинского образования, а все его дипломы - фальшивые. Несмотря на это, благодаря поддельным документам он преподавал в вузах и даже получил звание профессора.

Но хуже всего - он проводил операции на людях. Следствие установило, что его деятельность привела к гибели по меньшей мере пяти пациентов во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Арест, суд и неожиданное оправдание

В 2011 году Слюсарчука задержали в Киеве по подозрению в мошенничестве. В 2014 году его приговорили к 8 годам заключения за незаконную врачебную деятельность, использование поддельных документов, мошенничество и два убийства по неосторожности. Однако уже в 2016 году он вышел на свободу по так называемому "закону Савченко", который засчитывал один день в СИЗО за два в тюрьме.

Слюсарчук не признал своей вины и добился пересмотра дела. В 2024 году Шевченковский суд Львова оправдал его.

Чем занимается сейчас?

После освобождения Слюсарчук продолжил "лечебную" деятельность, а также роскошествует в двухэтажном особняке под Киевом стоимостью полмиллиона долларов.

Оказалось, что он работает в фармацевтической и химической компаниях, а в соцсетях выкладывает фото с операций, стихи и публикует размышления о жизни.