Как семьям пропавших без вести уберечься от мошенников? Правоохранители дали советы

Мошенники пользуются отчаянием семей, чьи близкие пропали без вести, и выманивают у них деньги или конфиденциальную информацию. Они могут представляться волонтерами, чиновниками или международными организациями, обещая помощь или данные о пропавших. В Министерстве внутренних дел дали рекомендации, как не стать жертвой обмана, передает УНН.

Как действуют мошенники?

Злоумышленники могут обращаться по телефону, через соцсети или личные сообщения и требовать:

Деньги за «информацию» о пропавшем родственнике;

Персональные данные военных или членов их семей;

Банковские реквизиты для якобы оформления помощи;

Фото документов;

Погашение несуществующих долгов.

Часто такие схемы могут быть связаны с деятельностью вражеских спецслужб.

Как защититься?

1. Проверяйте информацию. Не доверяйте незнакомцам, которые предлагают данные о пропавших за деньги. Используйте только официальные ресурсы государственных органов и проверенных организаций.

2. Не разглашайте личные данные. Конфиденциальная информация о военных и их семьях может быть использована врагом.

3. Избегайте финансовых переводов. Государственные органы и официальные волонтеры не требуют оплату за поиск пропавших или освобождение пленных.

При подозрении на мошенничество обращайтесь в Киберполицию через электронное обращение, в отдел Нацполиции или звоните по телефону 112, 102.

Напомним

УНН писал, что злоумышленники распространяют в социальных сетях и мессенджерах ложную информацию о том, что с февраля 2025 года размер пенсий будет увеличен почти в полтора раза.