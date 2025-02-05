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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как семьям пропавших без вести уберечься от мошенников? Правоохранители дали советы

Киев  •  УНН

 • 6966 просмотра

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МВД предупреждает о мошенниках, которые выманивают деньги и конфиденциальную информацию у семей пропавших без вести. Злоумышленники представляются волонтерами и требуют оплату за несуществующие услуги или информацию.

Мошенники пользуются отчаянием семей, чьи близкие пропали без вести, и выманивают у них деньги или конфиденциальную информацию. Они могут представляться волонтерами, чиновниками или международными организациями, обещая помощь или данные о пропавших. В Министерстве внутренних дел дали рекомендации, как не стать жертвой обмана, передает УНН

Как действуют мошенники?

Злоумышленники могут обращаться по телефону, через соцсети или личные сообщения и требовать:

  • Деньги за «информацию» о пропавшем родственнике;
    • Персональные данные военных или членов их семей;
      • Банковские реквизиты для якобы оформления помощи;
        • Фото документов;
          • Погашение несуществующих долгов.

            Часто такие схемы могут быть связаны с деятельностью вражеских спецслужб.

            Как защититься?

            1. Проверяйте информацию. Не доверяйте незнакомцам, которые предлагают данные о пропавших за деньги. Используйте только официальные ресурсы государственных органов и проверенных организаций.

            2. Не разглашайте личные данные. Конфиденциальная информация о военных и их семьях может быть использована врагом.

            3. Избегайте финансовых переводов. Государственные органы и официальные волонтеры не требуют оплату за поиск пропавших или освобождение пленных.

            При подозрении на мошенничество обращайтесь в Киберполицию через электронное обращение, в отдел Нацполиции или звоните по телефону 112, 102.

            Напомним

            УНН писал, что злоумышленники распространяют в социальных сетях и мессенджерах ложную информацию о том, что с февраля 2025 года размер пенсий будет увеличен почти в полтора раза. 

            Юлия Гаврилюк

            Юлия Гаврилюк

            Общество
            ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины

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