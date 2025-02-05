Как семьям пропавших без вести уберечься от мошенников? Правоохранители дали советы
Киев • УНН
МВД предупреждает о мошенниках, которые выманивают деньги и конфиденциальную информацию у семей пропавших без вести. Злоумышленники представляются волонтерами и требуют оплату за несуществующие услуги или информацию.
Мошенники пользуются отчаянием семей, чьи близкие пропали без вести, и выманивают у них деньги или конфиденциальную информацию. Они могут представляться волонтерами, чиновниками или международными организациями, обещая помощь или данные о пропавших. В Министерстве внутренних дел дали рекомендации, как не стать жертвой обмана, передает УНН.
Как действуют мошенники?
Злоумышленники могут обращаться по телефону, через соцсети или личные сообщения и требовать:
- Деньги за «информацию» о пропавшем родственнике;
- Персональные данные военных или членов их семей;
- Банковские реквизиты для якобы оформления помощи;
- Фото документов;
- Погашение несуществующих долгов.
Часто такие схемы могут быть связаны с деятельностью вражеских спецслужб.
Как защититься?
1. Проверяйте информацию. Не доверяйте незнакомцам, которые предлагают данные о пропавших за деньги. Используйте только официальные ресурсы государственных органов и проверенных организаций.
2. Не разглашайте личные данные. Конфиденциальная информация о военных и их семьях может быть использована врагом.
3. Избегайте финансовых переводов. Государственные органы и официальные волонтеры не требуют оплату за поиск пропавших или освобождение пленных.
При подозрении на мошенничество обращайтесь в Киберполицию через электронное обращение, в отдел Нацполиции или звоните по телефону 112, 102.
Напомним
УНН писал, что злоумышленники распространяют в социальных сетях и мессенджерах ложную информацию о том, что с февраля 2025 года размер пенсий будет увеличен почти в полтора раза.