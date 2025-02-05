Як родинам зниклих безвісти вберегтися від шахраїв? Правоохоронці дали поради
Київ • УНН
МВС попереджає про шахраїв, які виманюють гроші та конфіденційну інформацію у родин зниклих безвісти. Зловмисники представляються волонтерами та вимагають оплату за неіснуючі послуги чи інформацію.
Шахраї користуються відчаєм родин, чиї близькі зникли безвісти, та виманюють у них гроші чи конфіденційну інформацію. Вони можуть представлятися волонтерами, посадовцями чи міжнародними організаціями, обіцяючи допомогу або дані про зниклих. У Міністерстві внутрішніх справ дали рекомендації, як не стати жертвою обману, передає УНН.
Як діють шахраї?
Зловмисники можуть звертатися телефоном, через соцмережі або приватні повідомлення та вимагати:
- Гроші за «інформацію» про зниклого родича;
- Персональні дані військових або членів їхніх сімей;
- Банківські реквізити для нібито оформлення допомоги;
- Фото документів;
- Погашення неіснуючих боргів.
Часто такі схеми можуть бути пов’язані з діяльністю ворожих спецслужб.
Як захиститися?
1. Перевіряйте інформацію. Не довіряйте незнайомцям, які пропонують дані про зниклих за гроші. Використовуйте лише офіційні ресурси державних органів та перевірених організацій.
2. Не розголошуйте особисті дані. Конфіденційна інформація про військових та їхні родини може бути використана ворогом.
3. Уникайте фінансових переказів. Державні органи та офіційні волонтери не вимагають оплату за пошук зниклих або звільнення полонених.
При підозрі на шахрайство звертайтеся до Кіберполіції через електронне звернення, у відділ Нацполіції або телефонуйте 112, 102.
Нагадаємо
УНН писав, що зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про те, що з лютого 2025 року розмір пенсій буде збільшено майже в півтора раза.