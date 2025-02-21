Скандал із "Доктором Пі": хто він такий і чому знову в інфопросторі

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Засуджений шахрай Андрій Слюсарчук знову привернув увагу емоційним зверненням до Трампа про війну в Україні. Його допис масово поширили політики та громадяни, незважаючи на кримінальне минуле автора.

Андрій Слюсарчук, більш відомий як "Доктор Пі", знову опинився в центрі уваги. Колишній шахрай, який роками видавав себе за видатного нейрохірурга, повернувся в інформаційний простір завдяки своєму емоційному зверненню до Дональда Трампа, пише УНН.

Раніше засуджений Слюсарчук намагається знову привернути увагу до своєї персони, використовуючи війну як інструмент. У своєму емоційному дописі він звертається до Трампа і путіна, закликаючи їх побачити реальну ціну їхньої політики – тіла загиблих дітей, вагітних жінок і старців.

Він описує нібито останні слова загиблих дітей, батьків і літніх людей, описуючи максимально жахливі історії війни. Слюсарчук також звертається до світових лідерів, звинувачуючи їх у бездіяльності та порівнюючи з "гієнами, що ділять труп України".

В умовах війни подібні маніпуляції тільки підсилюють паніку та відчай серед людей.

Але варто пам’ятати, що сам Слюсарчук – це людина з кримінальним минулим, викритий у брехні, махінаціях та вбивствах людей. Його повернення в інформаційний простір через подібні дописи може бути не просто емоційним поривом, а й частиною стратегії з відновлення репутації.

Його допис у Facebook всього за добу зібрав понад 6 тисяч поширень, причому серед тих, хто його репостив, були навіть міністр і чотири народні депутати. Щоправда, після розголосу політики видалили свої репости.

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Журналіст Денис Казанський розкритикував масове поширення допису Слюсарчука, наголошуючи на тому, що люди не перевіряють інформацію.

"Це судимий шахрай, який відсидів у вʼязниці і який не є тим, за кого себе видає.

Ця інформація гуглиться дуже легко, але навіщо щось перевіряти? Люди бачуть емоційний пост і поширюють його, не думаючи.

Шахрай задоволений. Йому навіть не треба змінювати імʼя. Достатньо написати лише щемливого поста, на хайпі згадати Трампа, і в нього вже купа нової аудиторії, нові фанати, які не вміють користуватися пошуковиками. Класична технологія", - зазначив Казанський.

Казанський зазначає, що вже з'являються коментарі про те, що не має значення, якщо певна особа є шахраєм, оскільки вона висвітлює важливі теми. Він пояснює, що це є класичною технологією дискредитації. Якщо звернення до Трампа дійсно потрапить до когось із його команди, то реакція буде миттєвою: цю людину назвуть злочинцем, а її слова — недостовірними, адже "у них там всі такі".

Журналіст підкреслює, що всі меседжі, які поширює Слюсарчук, автоматично втрачають довіру через його репутацію. Вони стають заплямованими його ім’ям, і, можливо, саме цього й добивається ініціатор кампанії. На його думку, вона є успішною, оскільки до неї щиро долучаються громадяни, які не користуються перевіркою інформації в Google.

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Волонтерка Леся Литвинова теж відреагувала на масове поширення допису відомого шахрая. 

"У вас памʼять коротка? Так підіть хоч в Гугла запитайте кого репостите. Доктор Пі. Такий собі Арестович, паразитуючий на темі медицини. Нема питань - талановито. Як і завжди у будь-якого афериста. Бо саме зачіпити вас за найболючіше найзрозумілішими словами - основний прийом, аби впіймати на гачок. І - опа. Ви вже розносите текст про "його морг" і мізки дітей з уламками з підписом "професор нейрохірургії". В "його" морзі - виключно довірливі ідіоти, яких він "лікував". А знаєте чому вони йому вірили? Бо він був неймовірно популярним. Розпіарений і рознесений в маси не гірше Кашпіровськогоі Чумака. Місцеве диво", - написала Литвинова.

Лікарка Київського міського клінічного ендокринологічного центру Богдана Мурашова написала у соцмережі, що репост цієї емоційно написаної брехні зробили цілком притомні люди. 

"Зранку в стрічці новин (добре забутий старий) аферист Слюсарчук - сумнозвісний доктор Пі. Репост цієї емоційно наисаної брехні зробили цілком притомні люди...

Ось така сила добре написаного тексту. І це дуже сумно, бо цим людям можна вкласти в мізки, що завгодно...", - зазначила вона.

Викладач Львівського Національного університету імені Івана Франка Василь Чорний зазначив, що багато людей навчилися користуватися гаджетами, але так і не навчилися користуватися мізками. 

Хто такий Андрій Слюсарчук?

Слюсарчук набув популярності у 2000-х завдяки телеефірам, де демонстрував нібито феноменальні здібності – від запам’ятовування мільйонів цифр після коми в числі Пі до складних нейрохірургічних операцій. Він заявляв, що володіє унікальними знаннями про мозок і навіть нібито виграв шахову партію у комп’ютера.

Експрезидент Віктор Ющенко у 2009 році навіть особисто зустрівся з Слюсарчуком і обговорював з ним відкриття Інституту мозку. Організація повинна була шукати способи лікування онкології. А у 2011 році віктор янукович нагородив шахрая Державною премією України в галузі освіти. Її розмір становив 150 тис. гривень.

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Але у 2009 році журналісти газети "Експрес" опублікували розслідування, в якому йшлося, що чоловік народився в Житомирі, хоча сам розповідав, що у Вінниці. Мати відмовилась від нього, тому дитину віддали у школу-інтернат, а навчався на штукатура-плиточника. Але Слюсарчук говорив зовсім інше. Він нібито вступив до Московського медінституту, а після навчання переїхав на Львівщину. Там він працював у районній лікарні та займався сеансами гіпнозу. Згодом, за словами Слюсарчука, він навчався в Санкт-Петербурзькому університеті та зміг завершити навчання всього за рік. Крім того, він стверджував, що захистив дисертацію в Москві та здобув звання професора. Після цього він повернувся до Львова, де працював викладачем у політехнічному університеті.

Згодом з’ясувалося, що Слюсарчук не має медичної освіти, а всі його дипломи – фальшиві. Попри це, завдяки підробленим документам він викладав у вишах і навіть отримав звання професора.

Але найгірше – він проводив операції на людях. Слідство встановило, що його діяльність призвела до загибелі щонайменше п’ятьох пацієнтів у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Арешт, суд і несподіване виправдання

У 2011 році Слюсарчука затримали в Києві за підозрою в шахрайстві. У 2014 році його засудили до 8 років ув’язнення за незаконну лікарську діяльність, використання підроблених документів, шахрайство та два вбивства з необережності. Однак уже у 2016 році він вийшов на волю за так званим "законом Савченко", який зараховував один день у СІЗО за два у в’язниці.

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Слюсарчук не визнав своєї провини і домігся перегляду справи. У 2024 році Шевченківський суд Львова виправдав його.

Чим займається зараз?

Після звільнення Слюсарчук продовжив "лікувальну" діяльність, а також розкошує у двоповерховому маєтку під Києвом вартістю пів мільйона доларів.

Виявилося, що він працює у фармацевтичній та хімічній компаніях, а в соцмережах викладає фото з операцій, вірші та публікує роздуми про життя.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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