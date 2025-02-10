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У Львові лікарці оголосили підозру за смерть 5-річного хлопчика після лікування зубів

У Львові лікарці оголосили підозру за смерть 5-річного хлопчика після лікування зубів

Київ • УНН

 • 26325 перегляди

Анестезіолог без належної кваліфікації підробила документи для роботи з дітьми у стоматології. Під час лікування зубів 5-річний хлопчик помер через ускладнення під час анестезії.

У Львові повідомили про підозру лікарці за смерть п’ятирічного хлопчика після лікування зубів, що сталося понад рік тому, поінформували у ГУНП у Львівській області, пише УНН.

Деталі

Як встановили слідчі поліції, у грудні 2023 року мати п’ятирічного хлопчика звернулась до однієї зі стоматологічних клінік Львова для лікування зубів своєму сину. Анестезіолог провела загальну анестезію, і під час операції з видалення зубів та лікування карієсу у дитини стався різкий знижений рівень сатурації, зупинилось дихання, а потім серце.

Лікар намагалася реанімувати дитину, але це не допомогло. Хлопчика доставили до лікарні, однак медики не змогли врятувати його життя - за кілька тижнів він помер.

У Львові після видалення молочних зубів помер 5-річний хлопчик 14.01.24, 13:58 • 34426 переглядiв

Поліція встановила, що лікар-анестезіолог не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми, проте підробила сертифікат і незаконно отримала дозвіл на лікування малолітніх пацієнтів.

Лікарці повідомлено про підозру за ч.2 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) та ст.138 (Незаконна лікувальна діяльність) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до п’яти років.

Представився лікарем: на Дніпропетровщині чоловіка судитимуть за зґвалтування дитини02.01.23, 14:33 • 857320 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна
lvivЛьвів

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