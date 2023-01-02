Представився лікарем: на Дніпропетровщині чоловіка судитимуть за зґвалтування дитини

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«За даними слідства, 27 вересня 2022 року мешканець міста Кам’янське помітив у дворі багатоповерхового будинку двох малолітніх дітей, які поверталися додому. Зайшовши з ними до під’їзду, чоловік представився лікарем та потрапив разом з дітьми до їхньої квартири. Пересвідчившись, що в квартирі немає дорослих, попросив 7-річного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Під час обшуку за місцем його мешкання вилучено корпус ручної оборонної осколкової гранати та запал.

Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше чоловік вже був неодноразово засуджений за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

Нагадаємо

Прокурори в суді довели, що вперше вітчим зґвалтував дитину коли їй було 11 років. Чоловік змушував мовчати падчерку, погрожуючи розправою над нею та її матір’ю. Злякавшись за життя матері, дівчинка наважилась зателефонувати у поліцію.