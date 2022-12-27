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Жителя Хмельниччини засуджено до довічного позбавлення волі за зґвалтування малолітньої падчерки

Жителя Хмельниччини засуджено до довічного позбавлення волі за зґвалтування малолітньої падчерки

Київ • УНН

 • 679667 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прокурори в суді довели, що вперше вітчим зґвалтував дитину коли їй було 11 років. Чоловік змушував мовчати падчерку, погрожуючи розправою над нею та її матір’ю. Злякавшись за життя матері, дівчинка наважилась зателефонувати у поліцію. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Раніше чоловік вже відбув 10 років ув'язнення за зґвалтування власної доньки.

"За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним місцевого жителя у зґвалтуванні своєї падчерки (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 15, ч. 6 ст. 152 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Відомості щодо нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

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