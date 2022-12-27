Жителя Хмельниччини засуджено до довічного позбавлення волі за зґвалтування малолітньої падчерки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прокурори в суді довели, що вперше вітчим зґвалтував дитину коли їй було 11 років. Чоловік змушував мовчати падчерку, погрожуючи розправою над нею та її матір’ю. Злякавшись за життя матері, дівчинка наважилась зателефонувати у поліцію. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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Раніше чоловік вже відбув 10 років ув'язнення за зґвалтування власної доньки.
"За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним місцевого жителя у зґвалтуванні своєї падчерки (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 15, ч. 6 ст. 152 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Відомості щодо нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.
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