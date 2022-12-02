Австрія: трьох мігрантів засуджено за зґвалтування та смерть 13-річної дівчинки

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Агентство друку Австрії повідомило у п'ятницю, що головного обвинуваченого, 24-річного чоловіка, визнано винним у вбивстві і засуджено до довічного ув'язнення. Двоє інших афганців у віці 20 та 19 років були визнані винними у вбивстві за бездіяльність та засуджені до 20 і 19 років.

Суд дійшов висновку, що чоловіки давали дівчині наркотики з метою її зґвалтування. Розтин показав, що вона померла внаслідок передозування наркотиків та задухи.

Вбивство викликало різке засудження та виступ лідера країни з приводу злочинів, скоєних мігрантами. Молоді люди на момент скоєння злочину були особами, які шукали притулку, а у головного обвинуваченого було анульовано захищений статус внаслідок трьох судимостей, у тому числі одного за пограбування.

Тодішній канцлер Себастьян Курц заявив у той час, що влада забезпечить винним "покарання за всією суворостю закону".

"Я вважаю нестерпним, коли люди приходять до нас, кажуть, що шукають захисту, а потім чинять жорстокі, варварські злочини в Австрії", - сказав він.