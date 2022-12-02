Австрія: трьох мігрантів засуджено за зґвалтування та смерть 13-річної дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Австрійський суд визнав трьох афганців винними у зґвалтуванні та смерті 13-річної дівчинки, чиє тіло було знайдено кинутим поряд із деревом у Відні минулого року у справі, яка вразила націю, передає УНН.
Деталі
Агентство друку Австрії повідомило у п'ятницю, що головного обвинуваченого, 24-річного чоловіка, визнано винним у вбивстві і засуджено до довічного ув'язнення. Двоє інших афганців у віці 20 та 19 років були визнані винними у вбивстві за бездіяльність та засуджені до 20 і 19 років.
Суд дійшов висновку, що чоловіки давали дівчині наркотики з метою її зґвалтування. Розтин показав, що вона померла внаслідок передозування наркотиків та задухи.
Вбивство викликало різке засудження та виступ лідера країни з приводу злочинів, скоєних мігрантами. Молоді люди на момент скоєння злочину були особами, які шукали притулку, а у головного обвинуваченого було анульовано захищений статус внаслідок трьох судимостей, у тому числі одного за пограбування.
Тодішній канцлер Себастьян Курц заявив у той час, що влада забезпечить винним "покарання за всією суворостю закону".
"Я вважаю нестерпним, коли люди приходять до нас, кажуть, що шукають захисту, а потім чинять жорстокі, варварські злочини в Австрії", - сказав він.