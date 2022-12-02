Австрия: трое мигрантов осуждены за изнасилование и смерть 13-летней девочки

Детали

Агентство печати Австрии сообщило в пятницу, что главный обвиняемый, 24-летний мужчина, признан виновным в убийстве и приговорен к пожизненному заключению. Двое других афганцев в возрасте 20 и 19 лет были признаны виновными в убийстве за бездействие и приговорены к 20 и 19 годам.

Суд пришел к выводу, что мужчины давали девушке наркотики с целью ее изнасилования. Вскрытие показало, что она умерла в результате передозировки наркотиков и удушья.

Убийство вызвало резкое осуждение и выступление лидера страны по поводу преступлений, совершенных мигрантами. Молодые люди на момент совершения преступления были лицами, искавшими убежище, а у главного обвиняемого был аннулирован защищенный статус в результате трех судимостей, в том числе одного за ограбление.

Тогдашний канцлер Себастьян Курц заявил в то время, что власти обеспечат виновным "наказание по всей суровости закона".

"Я считаю невыносимым, когда люди приходят к нам, говорят, что ищут защиты, а затем совершают жестокие, варварские преступления в Австрии", - сказал он.