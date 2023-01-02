Представился врачом: в Днепропетровской области мужчину будут судить за изнасилование ребенка

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"По данным следствия, 27 сентября 2022 года житель города Каменское заметил во дворе многоэтажного дома двух малолетних детей, которые возвращались домой. Зайдя с ними в подъезд, мужчина представился врачом и попал вместе с детьми в их квартиру. Убедившись, что в квартире нет взрослых, попросил 7-летнего мальчика подождать в другой комнате, а сам изнасиловал 8-летнюю девочку", - говорится в сообщении.

Детали

Во время обыска по месту его жительства изъят корпус ручной оборонительной осколочной гранаты и запал.

Обвиняемый находится под стражей, ему грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы. Ранее мужчина уже был неоднократно осужден за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Напомним

Прокуроры в суде доказали, что впервые отчим изнасиловал ребенка когда ему было 11 лет. Мужчина заставлял молчать падчерицу, угрожая расправой над ней и ее матерью. Испугавшись за жизнь матери, девочка решилась позвонить в полицию.