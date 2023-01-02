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Представился врачом: в Днепропетровской области мужчину будут судить за изнасилование ребенка

Киев • УНН

 • 857320 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Житель города Каменское обвиняется в изнасиловании 8-летнего ребенка. В настоящее время досудебное расследование по делу завершено, обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру. 

Цитата

"По данным следствия, 27 сентября 2022 года житель города Каменское заметил во дворе многоэтажного дома двух малолетних детей, которые возвращались домой. Зайдя с ними в подъезд, мужчина представился врачом и попал вместе с детьми в их квартиру. Убедившись, что в квартире нет взрослых, попросил 7-летнего мальчика подождать в другой комнате, а сам изнасиловал 8-летнюю девочку", - говорится в сообщении.

Детали 

Во время обыска по месту его жительства изъят корпус ручной оборонительной осколочной гранаты и запал.

Обвиняемый находится под стражей, ему грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы. Ранее мужчина уже был неоднократно осужден за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Напомним

Прокуроры в суде доказали, что впервые отчим изнасиловал ребенка когда ему было 11 лет. Мужчина заставлял молчать падчерицу, угрожая расправой над ней и ее матерью. Испугавшись за жизнь матери, девочка решилась позвонить в полицию.

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