У Львові після видалення молочних зубів помер 5-річний хлопчик

В лікарні після видалення молочних зубів під загальною анестезією 5-річний хлопчик перебував в комі. На жаль врятувати дитину не вдалося. Про це повідомив батько дитини та Офіс Генпрокурора, передає УНН.

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Лети наш Хлопчику, Лети...

Усім нам із Небес світи...

Спочивай з Миром,Коханий Наш Лесюньо!

- написав батько хлопчика Віктор Пашник у Facebook.

За даними слідства, у грудні минулого року під час лікування зубів 5-річний хлопчик впав у кому.

Батько дитини повідомляв, що працівники стоматологічного центру запропонували провести видалення молочних зубів під загальною анестезією. Під час операції в дитини сталася зупинка серця. Лікарям вдалося його запустити, проте дитина впала в кому та через деякий йому констатували смерть мозку.

Ввечері 13 січня 2024 року хлопчик помер у лікарні.

Наразі в межах кримінального провадження встановлюються обставини трагічного випадку. За результатами слідчих дій та висновків експертиз, які наразі тривають, буде надана правова оцінка діям медичних працівників, йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

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