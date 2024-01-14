Во Львове после удаления молочных зубов умер 5-летний мальчик после удаления молочных зубов
5-летний мальчик умер после того, как впал в кому во время стоматологической операции под наркозом; продолжается расследование действий медицинского персонала.
Германия может отправить в Красное море фрегат для противодействия хуситам - СМИ
Германия может отправить фрегат "Гессен" для участия в военной миссии ЕС в Красном море против хуситов.
Война против Украины негативно влияет на российскую медицину - британская разведка
Война в Украине привела к напряжению в системе здравоохранения россии, поскольку доступ к услугам ограничен, а медикаментов не хватает.
Дефицита электроэнергии нет, однако Минэнерго призвало украинцев экономить свет
Энергосистема Украины работает без дефицита электроэнергии, и Министерство энергетики обеспечивает ее сбалансированность, несмотря на то, что некоторые блоки ТЭС находятся на ремонте. Они призывают уменьшить потребление во время пиковых нагрузок.
Встреча советников по нацбезопасности в Давосе: на повестке дня Глобальный саммит мира - Ермак
Встреча в Давосе сосредоточена на согласовании формата Глобального мирного саммита для продвижения украинской мирной формулы. Участие принимают более 80 стран и организаций.
В оккупированном Крыму партизаны обнаружили российскую РЛС вблизи военного аэродрома Бельбек
Украинские партизаны обнаружили российскую РЛС в районе Севастополя, которая обеспечивает охрану военных аэродромов.
По всей Украине объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете российского МиГ-31К
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу после взлета российского самолета МиГ-31К.
Из-за задолженности без света могут остаться 28 тысяч жителей Киева - YASNO
Киеву грозит потенциальное отключение электроэнергии для 28 000 жителей из-за неуплаченных счетов, при этом существуют варианты реструктуризации долга.
Швеция увеличивает производство 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины
Соглашение является частью постоянной поддержки Швецией Украины в условиях развязанной россией войны.
В Украине более 500 компаний работают на оборонную промышленность - Камышин
Более 500 фирм, преимущественно частных, работают в оборонной промышленности Украины, стимулируя экономику и формируя иностранное партнерство.