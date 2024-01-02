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В Одеській області п'ятирічна дитина опинилась у лікарні з алкогольним отруєнням

В Одеській області п'ятирічна дитина опинилась у лікарні з алкогольним отруєнням

Київ • УНН

 • 34282 перегляди

В Одеській області 5-річний хлопчик постраждав від алкогольного отруєння після вживання вина. Зараз він вдома і почувається добре, сім'я перебуває під наглядом соціальних служб.

В Одеській області п’ятирічний хлопчик опинився у лікарні з алкогольним отруєнням. Як повідомили у поліції, зараз дитина вже вдома, її стан задовільний, передає УНН.

Деталі

Подія сталася напередодні Нового року. Попередньо поліцейські встановили, що поки дорослі поралися по господарству, їхній п'ятирічний син, залишений без нагляду, випив вино зі склянки, що стояла на столі. Мати, побачивши, як дитина вжила алкогольний напій, одразу викликала "швидку".

"У лікарні хлопчику надали необхідну допомогу і відпустили його додому. Соціальні служби вже сьогодні проведуть обстеження умов проживання родини. Вирішується питання про притягнення матері до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Її санкція передбачає попередження або накладення штрафу у розмірі від 850 до 1700 гривень", - зазначив начальник відділу поліцейської діяльності № 2 Подільського районного управління поліції Сергій Чепіль.

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