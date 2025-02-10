Во Львове врачу объявили подозрение за смерть 5-летнего мальчика после лечения зубов
Киев • УНН
Анестезиолог без надлежащей квалификации подделала документы для работы с детьми в стоматологии. Во время лечения зубов 5-летний мальчик умер из-за осложнений во время анестезии.
Во Львове сообщили о подозрении врачу за смерть пятилетнего мальчика после лечения зубов, что произошло более года назад, проинформировали в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.
Детали
Как установили следователи полиции, в декабре 2023 года мать пятилетнего мальчика обратилась в одну из стоматологических клиник Львова для лечения зубов своему сыну. Анестезиолог провела общую анестезию, и во время операции по удалению зубов и лечения кариеса у ребенка произошел резкий пониженный уровень сатурации, остановилось дыхание, а затем сердце.
Врач пыталась реанимировать ребенка, но это не помогло. Мальчика доставили в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь - через несколько недель он умер.
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Полиция установила, что врач-анестезиолог не имела надлежащей квалификации для работы с детьми, однако подделала сертификат и незаконно получила разрешение на лечение малолетних пациентов.
Врачу сообщено о подозрении по ч.2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) и ст.138 (Незаконная лечебная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до пяти лет.
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