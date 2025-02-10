Во Львове врачу объявили подозрение за смерть 5-летнего мальчика после лечения зубов

Во Львове сообщили о подозрении врачу за смерть пятилетнего мальчика после лечения зубов, что произошло более года назад, проинформировали в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Детали

Как установили следователи полиции, в декабре 2023 года мать пятилетнего мальчика обратилась в одну из стоматологических клиник Львова для лечения зубов своему сыну. Анестезиолог провела общую анестезию, и во время операции по удалению зубов и лечения кариеса у ребенка произошел резкий пониженный уровень сатурации, остановилось дыхание, а затем сердце.

Врач пыталась реанимировать ребенка, но это не помогло. Мальчика доставили в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь - через несколько недель он умер.

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Полиция установила, что врач-анестезиолог не имела надлежащей квалификации для работы с детьми, однако подделала сертификат и незаконно получила разрешение на лечение малолетних пациентов.

Врачу сообщено о подозрении по ч.2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) и ст.138 (Незаконная лечебная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до пяти лет.

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