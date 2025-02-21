Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Административное ограничение цен, которое предлагается новыми правилами регулирования фармацевтического рынка, может привести к исчезновению из продажи важных препаратов, особенно импортных, что уменьшит доступ пациентов к качественным лекарствам. Такое мнение в интервью УНН высказал исполнительный директор фонда "Таблеточки" Вячеслав Быков. По его словам, это может спровоцировать переход на более дешевые аналоги с более низкой эффективностью, что негативно повлияет на качество лечения в Украине. В качестве альтернативы он предлагает дерегуляцию, упрощение выхода на рынок для новых препаратов, а также внедрение системы Track&Trace для борьбы с подделками.

- Как, по вашему мнению, новое регулирование цен повлияет на доступность лекарств для пациентов? Видите ли вы риск, что из-за введения ограничений производители уменьшат поставки или выведут определенные препараты с рынка?

Прогнозы делать трудно. Глубоко внутри у меня все еще теплится надежда, что на уровне СНБО знают что-то, чего не знаю и не понимаю я, а потому имеют механизмы и рычаги, компенсирующие негативные влияния административного регулирования рынка. Но реалист во мне вспоминает, как трудно бывает ГП "Медицинские закупки Украины" уговорить поставщика выйти на тендер, потому что последнему не подходит соотношение ожидаемой цены и жестких условий государственных контрактов, и как Фонду "Таблеточки" приходится покупать то, что не хотят продавать государству.

- Если государственная политика предусматривает только административное снижение цен без компенсаторных механизмов, вероятность постепенного вывода с рынка отдельных препаратов достаточно высока.

Не стоит забывать, что нет такого ограничения, под которое наш рынок не найдет креативного приспособления. Жду появления новых "схем".

- Повлияют ли нововведения на выполнение протоколов лечения, ведь в них прописаны определенные препараты, в том числе импортные, которые, по предостережению профессионального сообщества, могут исчезнуть?

Не повлияют, потому что протоколов ("национальных стандартов", если нормативным языком) нет. А нет, в частности. потому, что их боятся принимать в таком виде, как в Европе, потому что выполнить их невозможно - у нас отдельных лекарств или процедур просто нет. И похоже, что производители сейчас получили сигнал не о комфортных условиях выхода на рынок, а предостережение, из чего можем предположить, что ни новые лекарства, ни новые протоколы в ближайшее время не появятся.

- Повлияют ли нововведения на физическую доступность лекарств, в частности, импортных? Ведь такие ассоциации как Европейская Бизнес Ассоциация уже заявили об обеспокоенности со стороны иностранных компаний.

Покажет время. Точно можно сказать лишь одно - наш рынок станет менее интересным для большинства уважаемых фармацевтических компаний.

- Существует ли опасность, что часть пациентов будет вынуждена переходить на менее эффективные или более дешевые аналоги? Может ли это ухудшить качество лечения и вызвать дополнительные риски для здоровья?

В контексте лекарственных средств аналог - не всегда означает такой же. Иногда даже то же вещество, в тех же дозировке и форме, но от другого производителя, может работать хуже, чем оригинальный препарат. Отдельно следует отметить содержание примесей и вспомогательных веществ. Более дешевые препараты могут означать более высокий риск непереносимости или аллергических реакций. Я знаю несколько случаев, когда врачи массово отказывались использовать дешевые препараты, которые поступали по государственным закупкам, именно из-за этого. Если в Украине место оригинальных препаратов займут дешевые дженерики, можем ожидать снижения качества жизни во время и после лечения.

- Какие еще риски вы видите в новом регулировании фармрынка для пациентов? Какие изменения, по вашему мнению, могут сделать ситуацию более сбалансированной, чтобы не пострадали те, кто нуждается в постоянном лечении? Есть ли риск исчезновения с рынка жизненно необходимых препаратов, которые необходимы именно пациентам, которые входят в вашу организацию? Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.

Есть два парадоксальных риска, что инициатива Президента будет иметь обратный эффект. Как будто лекарства должны стать доступнее и дешевле, однако на практике это может привести к исчезновению дорогостоящих препаратов с официального украинского рынка (недоступности) и их подорожанию на рынке черном.

Альтернативное решение, которое я вижу, также парадоксальное - дерегуляция вместо административного воздействия.

Я бы предлагал упростить выход на рынок для новых компаний и препаратов, не требовать проходить регистрацию в Украине, если есть регистрация в ЕС. Упаковку оставлять на английском языке, на импортера возложить обязательство перевода инструкции по медицинскому применению. Параллельно на государственном уровне внедрить систему Track&Trace для борьбы с подделками и нелегальным импортом. Это увеличит предложение, что стимулирует рост конкуренции, а следовательно, снижение цен.

Параллельно обязательно должны работать над увеличением реальной покупательной способности населения. При пенсии в 2 800 грн любая цена на лекарства будет слишком высокой.

Это небыстрые и непопулярные решения, которые требуют еще большего количества сложных и непопулярных мер, но не все, что популярно, является верным.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний.

Европейская Бизнес Ассоциация ранее уже призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.