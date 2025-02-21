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Ринок ліків в Україні може втратити важливі препарати через нові обмеження - фонд "Таблеточки"

Ринок ліків в Україні може втратити важливі препарати через нові обмеження - фонд "Таблеточки"

Київ • УНН

 • 189604 перегляди

Фонд "Таблеточки" попереджає про ризики адміністративного обмеження цін на ліки. Обмеження можуть призвести до виведення препаратів з ринку та переходу на менш ефективні аналоги.

Адміністративне обмеження цін, яке пропонується новими правилами  регулювання фармацевтичного ринку, може призвести до зникнення з продажу важливих препаратів, особливо імпортних, що зменшить доступ пацієнтів до якісних ліків. Таку думку в інтервʼю УНН висловив виконавчий директор фонду "Таблеточки" Вʼячеслав Биков. За його словами, це може спровокувати перехід на дешевші аналоги з нижчою ефективністю, що негативно вплине на якість лікування в Україні. Як альтернативу він пропонує дерегуляцію, спрощення виходу на ринок для нових препаратів, а також впровадження системи Track&Trace для боротьби з підробками. 

- Як на вашу думку нове регулювання цін вплине на доступність ліків для пацієнтів? Чи вбачаєте ви ризик, що через запровадження обмежень виробники зменшать постачання або виведуть певні препарати з ринку?

Прогнози робити важко. Глибоко всередині у мене все ще жевріє надія, що на рівні РНБО знають щось, чого не знаю і не розумію я, а тому мають механізми та важелі, що компенсують негативні впливи адміністративного регулювання ринку. Але реаліст в мені згадує, як важко буває ДП "Медичні закупівлі України" вмовити постачальника вийти на тендер, бо останньому не підходить співвідношення очікуваної ціни та жорстких умов державних контрактів, і як Фонду "Таблеточки" доводиться купувати те, що не хочуть продавати державі. 

- Якщо державна політика передбачає лише адміністративне зниження цін без компенсаторних механізмів, ймовірність поступового виведення з ринку окремих препаратів є досить високою.

Не варто забувати, що немає такого обмеження, під яке наш ринок не знайде креативного пристосування. Чекаю появи нових "схем".

- Чи вплинуть нововведення на виконання протоколів лікування, адже у них прописані певні препарати, у тому числі імпортні, які, за застереження професійної спільноти, можуть зникнути?

Не вплинуть, бо протоколів ("національних стандартів", якщо нормативною мовою) немає. А немає, зокрема. тому, що їх бояться приймати в такому вигляді, як в Європі, бо виконати їх неможливо – у нас окремих ліків чи процедур просто немає. І схоже, що виробники зараз отримали сигнал не про комфортні умови виходу на ринок, а застереження, з чого можемо припустити, що ні нові ліки, ні нові протоколи найближчим часом не зʼявляться.

- Чи вплинуть нововведення на фізичну доступність ліків, зокрема, імпортних? Адже такі асоціації як Європейська Бізнес Асоціація вже заявили  про занепокоєння з боку іноземних компаній.

Покаже час. Точно можна сказати лише одне – наш ринок стане менш цікавим для більшості поважних фармацевтичних компаній.

- Чи існує небезпека, що частина пацієнтів буде змушена переходити на менш ефективні або дешевші аналоги? Чи може це погіршити якість лікування та викликати додаткові ризики для здоров'я?

 В контексті лікарських засобів аналог – не завжди означає такий самий. Іноді навіть та сама речовина, в тих самих дозуванні та формі, але від іншого виробника, може працювати гірше, ніж оригінальний препарат. Окремо слід зазначити вміст домішок і допоміжних речовин. Дешевші препарати можуть означати вищий ризик непереносимості чи алергічних реакцій. Я знаю кілька випадків, коли лікарі масово відмовлялись використовувати дешеві препарати, які надходили за державними закупівлями, саме через це. Якщо в Україні місце оригінальних препаратів займуть дешеві дженерики, можемо очікувати зниження якості життя під час та після лікування.

- Які ще ризики ви бачите у новому регулюванні фармринку для пацієнтів? Які зміни, на вашу думку, можуть зробити ситуацію більш збалансованою, щоб не постраждали ті, хто потребує постійного лікування? Чи є ризик зникнення з ринку життєво необхідних препаратів, які необхідні саме пацієнтам, які входять до вашої організації? Розкажіть про це детальніше, будь ласка.

Є два парадоксальні ризики, що ініціатива Президента матиме зворотний ефект. Наче ліки мають стати доступніші і дешевші, проте на практиці це може призвести до зникнення вартісних препаратів з офіційного українського ринку (недоступності) та їх здорожчання на ринку чорному.

Альтернативне рішення, яке я бачу, також парадоксальне – дерегуляція замість адміністративного впливу.

Я б пропонував спростити вихід на ринок для нових компаній та препаратів, не вимагати проходити реєстрацію в Україні, якщо є реєстрація в ЄС. Упаковку лишати англійською мовою, на імпортера покласти зобовʼязання перекладу інструкції для медичного застосування. Паралельно на державному рівні впровадити систему Track&Trace для боротьби з підробками та нелегальним імпортом. Це збільшить пропозицію, що стимулює ріст конкуренції, а отже, зниження цін.

Паралельно обовʼязково маємо працювати над збільшенням реальної купівельної спроможності населення. При пенсії у 2 800 грн будь-яка ціна на ліки буде зависокою.

Це нешвидкі і непопулярні рішення, які вимагають ще більшої кількості складних і непопулярних заходів, але не все, що популярне, є вірним.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, одним із положень є встановлення граничної націнки на рівні 8% для дистриб’юторів та представництв іноземних фармкомпаній.

Європейська Бізнес Асоціація раніше вже закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт через занепокоєння, що нововведення можуть негативно вплинути на здоров'я пацієнтів.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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