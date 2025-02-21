Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании может предложить Президенту США Дональду Трампу план размещения 30 тысяч военных Европейского Союза в Украине. Однако, по словам аналитика Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максима Яли, эта инициатива выглядит маловероятной, пишет УНН.

Исходя из заявлений россии, что она не согласится на то, чтобы среди миротворцев были представители стран НАТО, или согласия россии договориться о развертывании миротворческого контингента, как показывает опыт 2016-2017, это невозможно, поэтому на данный момент выглядит маловероятным - сказал Яли.

Он также подчеркивает, что недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, а также Польши об отказе от направления войск в Украину свидетельствуют о том, что сама Великобритания, которая имеет лишь 70 тысяч военных, не сможет реализовать этот план.

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"То есть, пока трудно понять, откуда взялись эти цифры, учитывая, что на первый саммит, который он созвал, Макрон был посвящен преимущественно обсуждению населения миротворцев, и никаких договоренностей не было, ни со стороны Италии, ни со стороны Польши, ни со стороны большинства Украины. То есть, все это выглядит лишь как попытка выяснить точку зрения политиков и общества. Поэтому пока говорить о реалистичности этого плана - это преждевременно", - добавляет аналитик.

Относительно эффективности плана, Яли считает, что пока говорить о реалистичности этой инициативы тоже рано. В то же время эксперт напомнил, что Президент Зеленский заявлял, что для обеспечения мира Украине нужно 200 тысяч миротворцев.

По словам Яли, пока трудно предсказать, где именно будут расположены миротворцы.

Обычно они должны быть дислоцированными по линии соприкосновения. Но видите, сейчас есть варианты, что в Полтаве, в Кривом Роге, в Днепре они будут расположены не на линии соприкосновения - добавил эксперт.

Что на данный момент известно?

Детали мирного плана Кита Стармера, по неофициальной информации, предусматривают размещение в Украине 30-тысячного контингента миротворцев. Эти миротворцы не принимали бы участия в боевых действиях, а были бы направлены на защиту стратегических городов, таких как Полтава, Днепр и Кривой Рог, а также портов и объектов инфраструктуры, в частности атомных станций.

Европейские военные якобы могли бы выполнять функции технического мониторинга, проводя разведку с помощью самолетов, спутников и беспилотников. Кроме того, по информации британского издания The Telegraph, планируется патрулирование Черного моря. Миротворцы будут оснащены оружием и техническими средствами для отражения возможных атак со стороны России.

А США одновременно могли бы предоставить истребители и ракеты для защиты европейских миротворцев и важных объектов в Украине от воздушных атак россии. В частности, речь идет об авиации, базирующейся в Польше и Румынии.

Напомним

Кандидат от ХДС/ХСС в канцлеры Германии Фридрих Мерц считает преждевременными разговоры о привлечении немецких военных к возможной миротворческой операции в Украине.