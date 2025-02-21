Миротворці ЄС в Україні: експерт розповів, чи реалістичний план Британії

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що прем'єр-міністр Великої Британії може запропонувати Президенту США Дональду Трампу план розміщення 30 тисяч військових Європейського Союзу в Україні. Однак, за словами аналітика Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максима Ялі, ця ініціатива виглядає малоймовірною, пише УНН.

Виходячи з заяв росії, що вона не погодиться на те, щоб серед миротворців були представники країн НАТО, або згоди росії домовитися про розгортання миротворчого контингенту, як показує досвід 2016-2017 років, це неможливо, тому на даний момент виглядає малоймовірним - сказав Ялі.

Він також підкреслює, що нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона, а також Польщі про відмову від направлення військ до України свідчать про те, що сама Велика Британія, яка має лише 70 тисяч військових, не зможе реалізувати цей план.

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"Тобто, поки що важко зрозуміти, звідки взялися ці цифри, враховуючи, що на перший саміт, який він скликав, Макрон був присвячений переважно обговоренню населення миротворців, і ніяких домовленостей не було, ані з боку Італії, ані з боку Польщі, ані з боку більшості України. Тобто, все це виглядає лише як спроба з'ясувати точку зору політиків та суспільства. Тому поки що говорити про реалістичність цього плану – це передчасно", — додає аналітик.

Щодо ефективності плану, Ялі вважає, що наразі говорити про реалістичність цієї ініціативи теж зарано. Водночас експерт нагадав, що Президент Зеленський заявляв, що для забезпечення миру Україні потрібно 200 тисяч миротворців.

За словами Ялі, наразі важко передбачити, де саме будуть розташовані миротворці.

Зазвичай вони мають бути дислокованими по лінії зіткнення. Але бачите, зараз є варіанти, що в Полтаві, в Кривому Розі, в Дніпру вони будуть розташовані не на лінії зіткненні - додав експерт.

Що наразі відомо?

Деталі мирного плану Кіта Стармера, за неофіційною інформацією, передбачають розміщення в Україні 30-тисячного контингенту миротворців. Ці миротворці не брали б участі у бойових діях, а були б спрямовані на захист стратегічних міст, таких як Полтава, Дніпро та Кривий Ріг, а також портів і об'єктів інфраструктури, зокрема атомних станцій.

Європейські військові нібито могли б виконувати функції технічного моніторингу, проводячи розвідку за допомогою літаків, супутників і безпілотників. Крім того, за інформацією британського видання The Telegraph, планується патрулювання Чорного моря. Миротворці будуть оснащені зброєю та технічними засобами для відбиття можливих атак з боку росії.

А США водночас могли б надати винищувачі та ракети для захисту європейських миротворців і важливих об'єктів в Україні від повітряних атак росії. Зокрема, мова йде про авіацію, що базується в Польщі та Румунії.

Нагадаємо

Кандидат від ХДС/ХСС у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає передчасними розмови про залучення німецьких військових до можливої ​​миротворчої операції в Україні.