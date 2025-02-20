"Це викликає нашу стурбованість": пєсков прокоментував ймовірне розміщення військових контингентів ЄС в Україні

У кремлі уважно стежать за повідомленнями про ймовірне розміщення військових контингентів європейських країн в Україні та висловлюють стурбованість цією ситуацією.

Про це заявив прессекретар президента рф дмитро пєсков під час брифінгу, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

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За його словами, офіційні заяви європейських політиків з цього приводу іноді суперечливі, проте москва розцінює навіть такі обговорення як фактор, що впливає на її безпеку.

Ми дуже уважно відстежуємо всі ці повідомлення, всі іноді суперечливі офіційні заяви європейців з цього приводу. Це викликає нашу стурбованість, тому що мова йде про направлення військових контингентів, про можливе евентуальне направлення військових контингентів країн НАТО на Україну, це набуває зовсім іншого значення з точки зору нашої безпеки, тому ця тема важлива для нас