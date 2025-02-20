"Це викликає нашу стурбованість": пєсков прокоментував ймовірне розміщення військових контингентів ЄС в Україні
Київ • УНН
Пєсков заявив про занепокоєння щодо можливого направлення військових контингентів країн НАТО в Україну. Британія планує запропонувати розміщення 30 тисяч європейських військових, але деякі країни ЄС проти.
У кремлі уважно стежать за повідомленнями про ймовірне розміщення військових контингентів європейських країн в Україні та висловлюють стурбованість цією ситуацією.
Про це заявив прессекретар президента рф дмитро пєсков під час брифінгу, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
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За його словами, офіційні заяви європейських політиків з цього приводу іноді суперечливі, проте москва розцінює навіть такі обговорення як фактор, що впливає на її безпеку.
Ми дуже уважно відстежуємо всі ці повідомлення, всі іноді суперечливі офіційні заяви європейців з цього приводу. Це викликає нашу стурбованість, тому що мова йде про направлення військових контингентів, про можливе евентуальне направлення військових контингентів країн НАТО на Україну, це набуває зовсім іншого значення з точки зору нашої безпеки, тому ця тема важлива для нас
Нагадаємо
Як повідомляв The Telegraph, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить Дональду Трампу план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військових для підтримання режиму припинення вогню. Втім, Німеччина, Іспанія та Італія виступають проти розгортання миротворчої місії, тож європейські можливості для забезпечення майбутнього України видаються обмеженими.