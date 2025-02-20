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«Это вызывает нашу обеспокоенность": песков прокомментировал вероятное размещение военных контингентов ЕС в Украине

«Это вызывает нашу обеспокоенность": песков прокомментировал вероятное размещение военных контингентов ЕС в Украине

Киев  •  УНН

 • 9469 просмотра

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Песков заявил об обеспокоенности относительно возможного направления военных контингентов стран НАТО в Украину. Британия планирует предложить размещение 30 тысяч европейских военных, но некоторые страны ЕС против.

В кремле внимательно следят за сообщениями о вероятном размещении военных контингентов европейских стран в Украине и выражают обеспокоенность этой ситуацией.

Об этом заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков во время брифинга, сообщает УНН с ссылкой на росСМИ.

Детали

По его словам, официальные заявления европейских политиков по этому поводу иногда противоречивы, однако москва расценивает даже такие обсуждения как фактор, влияющий на ее безопасность.

Мы очень внимательно отслеживаем все эти сообщения, все иногда противоречивые официальные заявления европейцев по этому поводу. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении военных контингентов, о возможном эвентуальном направлении военных контингентов стран НАТО на Украину, это приобретает совсем другое значение с точки зрения нашей безопасности, поэтому эта тема важна для нас

- сказал Песков. 

Напомним 

Как сообщал The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит Дональду Трампу план развертывания в Украине около 30 тысяч европейских военных для поддержания режима прекращения огня.  Впрочем, Германия, Испания и Италия выступают против развертывания миротворческой миссии, поэтому европейские возможности для обеспечения будущего Украины представляются ограниченными. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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