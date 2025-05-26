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“Шахтер” намекнул на назначение Арды Турана главным тренером

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Донецкий "Шахтер" намекнул на назначение Арды Турана главным тренером, записав видео с Коноплей. Пушич покинул клуб, выиграв три трофея.

“Шахтер” намекнул на назначение Арды Турана главным тренером

Донецкий "Шахтер" намекнул, что назначение турецкого тренера Арды Турана будет скоро объявлено официально. "Горняки" записали видео с футболистом Ефимом Коноплей, передает УНН.

Детали

На видео, которое опубликовал "Шахтер", крайний защитник "горняков" Ефим Конопля на одной из АЗС просит у кассира хот-дог и кофе по-турецки, на что девушка отвечает: "К сожалению, кофе по-турецки нет, но скоро обещают привезти".

Дополнение

Матч "Шахтера" против "Руха", который завершился ничьей - 1:1, стал для тренера "горняков" Марино Пушича последним в УПЛ. Марино Пушич возглавлял "горняков" с 23 октября 2023 года. В течение этого времени команда провела 71 официальный матч, одержав 44 победы при 13 ничьих и 14 поражениях с общей разницей мячей 139–71.

Под руководством Пушича дончане завоевали три национальных трофея: сделали золотой дубль в сезоне-2023/24 и выиграли рекордный для украинского футбола, 15-й в своей истории Кубок Украины – 2024/25.

Вместе с Пушичем, "Шахтер" покинули его помощники: Марио Станич, Крис ван дер Верден, Ерун Схепенс, тренер вратарей Раймонд ван дер Гоув, тренер по физподготовке Рул Тамбер и Ярно Де Влисхауэр.

После глубокого анализа мы пришли к выводу, что в нынешних условиях эмоциональная и психологическая нагрузка чрезвычайно велика. С одной стороны, давление на результат, с другой, перестройка команды, постоянные изменения, военное положение. То, к чему украинцы уже в определенной степени привыкли, для иностранного специалиста является серьезным вызовом. Поэтому мы решили, что сейчас будет правильным поставить точку. В то же время хочу подчеркнуть: Марино Пушич, Марио Станич и их штаб сделали много важного для "Шахтера", и мы искренне благодарны им за это 

- пояснил увольнение Пушича гендиректор “Шахтера” Сергей Палкин.

Накануне журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что новым тренером "Шахтера" станет главный тренер турецкого "Эюпспор" Арда Туран, за который выступает экс-игрок "Шахтера" Тарас Степаненко.

Степаненко подписал контракт с турецким "Эюпспором"31.01.25, 17:43 • 27966 просмотров

"Бывший полузащитник "Барсы" и "Атлетико" начнет новую главу в "Шахтере", заменив на посту тренера Марино Пушича. Контракт будет действовать до июня 2027 года", - сообщал накануне Романо.

Напомним

Киевское "Динамо" досрочно, за тур до финиша, обеспечило себе золотые медали чемпионов Украины.

Петровский "Ингулец", после ничьей с полтавской "Ворсклой", покидает Украинскую Премьер-лигу вслед за одесским "Черноморцем". В то же время эта ничья позволила полтавчанам, пока что, гарантировать себе прописку в элите. В то же время киевская "Оболонь", благодаря победе над "Левым берегом", остается в УПЛ еще на сезон.

В плей-офф за право играть в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги будут бороться четыре коллектива: "Ворскла" и "Левый Берег", занявшие 13-е и 14-е место в Премьер-лиге и две команды, которые по итогам сезона в Первой лиге финишировали на третьей и четвертой строчках.

Павел Башинский

Павел Башинский

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