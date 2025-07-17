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"Шахтер" шагает дальше в Лиге Европы, а "Полесье" узнало своего соперника по Лиге Конференций

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Донецкий "Шахтер" сыграет с турецким "Бешикташем" в квалификации Лиги Европы после ничьей с "Ильвес Тампере". Житомирское "Полесье" встретится с "Санта Колома" в Лиге Конференций.

"Шахтер" шагает дальше в Лиге Европы, а "Полесье" узнало своего соперника по Лиге Конференций

Донецкий "Шахтер" благодаря ничьей против финского "Ильвес Тампере" во втором этапе квалификации Лиги Европы встретится с турецким "Бешикташем", а житомирское "Полесье" сыграет против "Санта Колома" во втором раунде отбора Лиги Конференций, передает УНН.

Детали

Сегодня донецкий "Шахтер" в рамках первого этапа квалификации Лиги Европы УЕФА посетил финский "Ильвес". Дончане "закрыли" вопрос прохода дальше в первом матче, обыграв финнов в первом противостоянии - 6:0, поэтому второй поединок выглядел чистой формальностью.

На повторный матч наставник "горняков" Арда Туран выпустил практически новый состав, выпустив в старте 8 новых игроков.

Несмотря на множество голевых моментов, матч завершился сухими нулями на табло, а потому "Шахтер" шагает дальше, где во втором этапе квалификации Лиги Европы встретится с турецким "Бешикташем".

Также своего соперника во втором раунде отбора Лиги Конференций узнало житомирское "Полесье", которым стало "Санта Колома" из Андорры, которая по сумме двух матчей обыграла боснийский "Борац" - 4:3.

Кроме того, сегодня определится соперник в Лиге Конференций для "Александрии" - сыграют с победителем пары "АЕК Ларнака" - "Партизан". Первый матч между этими командами завершился в пользу "АЕКа" - 1:0.

“Динамо”, “Шахтер”, “Полесье” и “Александрия” узнали соперников в еврокубках18.06.25, 20:10 • 3126 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Лига Европы УЕФА
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