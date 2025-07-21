"Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрия" узнали потенциальных соперников в еврокубках

Сегодня, 21 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, по результатам которой киевское "Динамо", донецкий "Шахтер", житомирское "Полесье" и "Александрия" из Кировоградской области узнали своих потенциальных соперников в третьем раунде квалификации к еврокубкам, передает УНН.

"Динамо"

Завтра, 22 июля, "Динамо" проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского "Хамрун Спартанс". Ответный матч пройдет уже через неделю. В случае прохода мальтийского коллектива, киевляне в 3-м квалификационном раунде ЛЧ сыграют с победителем пары "Пафос" - "Маккаби Тель-Авив".

Если же "Динамо" уступит "Хамрун Спартанс", то вылетит в Лигу Европы, где "бело-синие" сыграют против проигравшего в той же паре - "Пафос" - "Маккаби Тель-Авив".

Стартовые матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов запланированы на 5-6 августа, ответные матчи – на 12 августа.

"Шахтер"

Дончане 24 июля проведут свой поединок в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против турецкого "Бешикташа". В случае прохода турок, то "горняки" сыграют в 3-м квалификационном раунде ЛЕ против победителя пары "Рейнджерс" – "Панатинаикос".

Зато, если "Шахтер" не справится с "Бешикташем", то встретится с победителем пары "Сент-Патрикс" - "Нымме Калью" в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа.

"Полесье" и "Александрия"

Житомирское "Полесье", которое во втором раунде квалификации в Лигу конференций сыграет против "Санта Колома", в случае прохода андоррской команды, "волки" в третьем раунде квалификации Лиги конференций сыграют против победителя пары "Пакши" - "Марибор".

Также "Александрия", если пройдет "Партизан" во втором раунде квалификации в Лигу конференций, сыграет против победителя пары "Мидтьюлланн" - "Хиберниан".

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 7 и 14 августа.

Напомним

Донецкий "Шахтер" благодаря ничьей против финского "Ильвес Тампере" во втором этапе квалификации Лиги Европы встретится с турецким "Бешикташем", а житомирское "Полесье" сыграет против "Санта Колома" во втором раунде отбора Лиги Конференций.