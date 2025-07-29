"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 29 июля, киевское "Динамо" в 21:00 по Киеву в рамках ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов встретится с мальтийским "Хамрун Спартанс". УНН рассказывает о состоянии команд перед матчем, кто фаворит, и где смотреть поединок.

Детали

В первом поединке киевское "Динамо" уверенно победило "Хамрун Спартанс" со счетом - 3:0. Голы на свой счет записали Владислав Ванат, Назарий Волошин и Виталий Буяльский, который также оформил ассист.

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Уже сегодня, 29 июля, на стадионе "Люблин Арена" в Польше пройдет ответный матч. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени. Матч будет транслироваться на телеканале 2+2, который также доступен на платформе Киевстар ТВ.

Поединок рассудит бригада арбитров во главе с датчанином Якобом Сундбергом. Букмекеры, как и в первом поединке, отдают уверенную победу "Динамо", на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,18. На победу "Хамрун Спартанс" с коэффициентом 15, а на ничью - 7,3.

Якоб Сундберг - главный арбитр матча

В случае победы, "Динамо" сыграет в третьем раунде квалификации против победителя пары "Пафос" - "Маккаби Тель-Авив".

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Напомним

Житомирское "Полесье" в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций уступает андоррскому "Санта Колома", а "Александрия" из Кировоградщины уступает сербскому "Партизану".