Киевское «Динамо» разгромило «Хамрун Спартанс» на старте футбольной Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" со счетом 3:0. Голы на свой счет записали Владислав Ванат, Назарий Волошин и Виталий Буяльский, который также оформил ассист, передает УНН.

Детали

"Динамо" довольно быстро открыло счет в матче, хотя до этого эпизода моментов в матче почти не было: после серии розыгрышей Дубинчак обыгрался в стенку с Кабаевым и покатил на Буяльского в штрафную, и капитан отдал точно на Ваната, который после паузы пробил мимо голкипера - 1:0.

В конце первого тайма защитник киевлян после подачи со штрафного удвоил преимущество, однако арбитр не засчитал взятие ворот из-за офсайда.

Счет 1:0 сохранялся до 75 минуты, пока капитан Виталий Буяльский не удвоил преимущество: Буяльский в центре поля отдал на Волошина, вингер немного придержал мяч и отдал на фланг тому же Буяльскому, который после обработки мяча пробил по воротам, который с помощью рикошета влетел в ворота - 2:0.

Точку в матче поставил Назарий Волошин: Ванат на фланге отпасовал дальше на Шапаренко, который прострелил вдоль ворот, где Волошин замкнул прострел в пустые ворота - 3:0.

Напомним

Киевское "Динамо", донецкий "Шахтер", житомирское "Полесье" и "Александрия" узнали своих потенциальных соперников в третьем раунде квалификации к еврокубкам. Жеребьевка состоялась 21 июля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

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