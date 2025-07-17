"Себе – честь, Украине – слава": УАФ представила обновленный трофей Кубка Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола представила новый дизайн трофея Кубка Украины. Кубок выполнен в идее казачества, а на трофее красуется лозунг "Себе – честь, Украине – слава". Об этом во время пресс-конференции заявил член комитета профессионального футбола УАФ Николай Середич, передает УНН.

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Мы решили взять за основу идею казачества, идею булавы, как символ власти и силы. Мы считаем, что идея казачества - это такой очень объединяющий, очень символичный, красивый образ, который объединяет всех украинцев, всю территорию Украины, и поэтому мы решили, что именно булава будет вручаться новому победителю Кубка Украины. Мы вдохновлялись очень интересной исторической персоной Иваном Сирко, кошевым атаманом. Он в своей карьере полководца не проиграл ни одного сражения, как и победитель Кубка, который получит этот трофей, не проиграет ни одного матча - сказал Середич.

На кубке красуется надпись "Себе - честь, Украине - слава", которая выполнена в честь 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, ведь именно эта бригада использует этот лозунг.

Нам кажется, что он очень метко подходит к турниру Кубок Украины, потому что победитель получает себе честь, и он будет представлять Украину в еврокубках. Соответственно будет прославлять Украину на мировой арене. Основной элемент нашего кубка - это казацкая булава, и она окутана 11 копьями, как символ 11 футболистов, которые объединены одной идеей - победы в национальном Кубке Украины - добавил Середич.

Также подставка трофея выполнена из зеленого цвета, что символизирует футбольное поле.

Напомним

Украинская ассоциация футбола представила новый формат Кубка Украины, который вступит в силу уже в этом сезоне. В частности, предусматривается увеличение команд до 68, обновленный трофей и слепой жребий.