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"Собі – честь, Україні – слава": УАФ представила оновлений трофей Кубку України з футболу

Київ • УНН

 • 1434 перегляди

Оновлений трофей Кубка України виконаний у стилі козацької булави. На кубку розміщено гасло, що належить 92-й окремій штурмовій бригаді імені Івана Сірка.

"Собі – честь, Україні – слава": УАФ представила оновлений трофей Кубку України з футболу

Українська асоціація футболу презентувала новий дизайн трофею Кубка України. Кубок виконаний у ідеї козацтва, а на трофеї красується гасло "Собі – честь, Україні – слава". Про це під час пресконференції заявив член комітету професіонального футболу УАФ Микола Середич, передає УНН.

Деталі

Ми вирішили взяти за основу ідею козацтва, ідею булави, як символ влади і сили. Ми вважаємо, що ідея козацтва - це такий дуже об’єднуючий, дуже символічний, красивий образ, який об’єднує всіх українців, всю територію України, і тому ми вирішили, що саме булава буде вручатися новому переможцю Кубку України. Ми надихалися дуже цікавою історичною персоною Іваном Сірком, кошовим отаманом. Він у своїй кар’єрі полководця не програв жодної битви, як і переможець Кубка, який отримає цей трофей, не програє жодного матчу

 - сказав Середич.

На кубку красується напис "Собі - честь, Україні - слава", який виконаний на честь 92-окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, адже саме ця бригада використовує це гасло.

Нам здається, що воно дуже влучно підходить до турніру Кубок України, тому що переможець здобуває собі честь, і він буде представляти Україну в єврокубках. Відповідно буде прославляти Україну на світовій арені. Основний елемент нашого кубку - це козацька булава, і вона огорнута 11 списами, як символ 11 футболістів, які об’єднані однією ідеєю - перемоги в національному Кубку України

- додав Середич.

Також підставка трофею виконана з зеленого кольору, що символізує футбольне поле. 

Нагадаємо

Українська асоціація футболу презентувала новий формат Кубку України, який набере чинності вже у цьому сезоні. Зокрема передбачається збільшення команд до 68, оновлений трофей та сліпий жереб.

Павло Башинський

Павло Башинський

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