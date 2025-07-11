Рекордна кількість команд, без додаткового часу та зі сліпим жеребом: УАФ представила новий формат Кубку України

Українська асоціація футболу презентувала новий формат Кубку України, який набере чинності вже у цьому сезоні. Зокрема передбачається збільшення команд до 68, оновлений трофей та сліпий жереб.

Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.

Деталі

У сезоні-2025/2026 розіграш Кубка України з футболу відбудеться за участі рекордної кількості команд - 68, а змагання охоплюватиме представників усіх рівнів українського футболу - від елітних клубів до регіональних команд. Детальне представлення формату турніру та усіх новинок відбудеться вже наступного тижня у Будинку футболу - повідомили в УАФ.

Зазначається, що до участі в турнірі залучено 16 команд з УПЛ, по 16 команд з Першої та Другої ліги України, 4 команди Асоціації аматорського футболу України та 16 команд регіональних асоціацій футболу.

Попередньо, старт Кубку заплановано на 9-10 серпня, де спочатку 16 регіональних команд візьмуть участь у кваліфікаційному раунді. В кваліфікації зіграють:

"Агрон" (Тернопільська обл.);

"Атлетик" (Одеса);

"Гірник" (Новояворівськ, Львівська обл.);

"Карбон" (Черкаси);

"Колос" (Полонне, Хмельницька обл.);

"Коростень/Агро-Нива" (Житомирська обл.);

"Легія" (Київ);

"Луцьксантехмонтаж №536" (Волинська обл.);

"Медея–Невицький замок" (Закарпатська обл.);

"Металург" (Запоріжжя);

"Нафтовик-Долина" (Івано-Франківська обл.);

"NIKA SMK" (Богодухів, Харківська обл.);

"Олімпія" (Савинці, Полтавська обл);

"Полісся Ставки" (Пісківка, Київська обл.);

"Фазенда" (Чернівці).

В матчах 1/32 фіналу, які заплановані на 23-24 серпня, візьмуть участь 8 переможців кваліфікаційного раунду, 32 команди з Першої та Другої ліг, 4 представники ААФУ:

"Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.);

"Денгофф" (Денихівка, Київська обл.);

"Корміл" (Яворів, Львівська обл.);

"Маяк" (Сарни, Рівненська обл.)

А також 14 команд УПЛ.

Проведення подальших етапів турніру буде затверджено після ухвалення відповідних нормативно-правових документів. Жеребкування кваліфікаційного раунду попередньо заплановане на 17 липня 2025 року - додали в УАФ.

Окрім того, був змінений формат змагань, зокрема команди будуть грати між собою лише один матч, а у разі нічиєї - одразу серія післяматчевих пенальті, без додаткового часу.

Також передбачається максимально сліпий жереб: "Шахтар" або "Динамо" можуть грати між собою, або проти аматорів. Матчі будуть транслюватися на УПЛ ТБ, а також вперше за багато років буде оновлений трофей.

Нагадаємо

Чинний володар Кубку України донецький "Шахтар" у матчі першого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА розтрощив фінський "Ільвес" з рахунком 6:0. Вінгер "гірників" Аліссон оформив дубль та хет-трик із асистів.