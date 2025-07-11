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Рекордна кількість команд, без додаткового часу та зі сліпим жеребом: УАФ представила новий формат Кубку України

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Українська асоціація футболу представила оновлений формат Кубку України, який стартує цього сезону. Турнір включатиме рекордні 68 команд, оновлений трофей та сліпий жереб.

Рекордна кількість команд, без додаткового часу та зі сліпим жеребом: УАФ представила новий формат Кубку України

Українська асоціація футболу презентувала новий формат Кубку України, який набере чинності вже у цьому сезоні. Зокрема передбачається збільшення команд до 68, оновлений трофей та сліпий жереб.

Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.

Деталі

У сезоні-2025/2026 розіграш Кубка України з футболу відбудеться за участі рекордної кількості команд - 68, а змагання охоплюватиме представників усіх рівнів українського футболу - від елітних клубів до регіональних команд. Детальне представлення формату турніру та усіх новинок відбудеться вже наступного тижня у Будинку футболу

- повідомили в УАФ.

Зазначається, що до участі в турнірі залучено 16 команд з УПЛ, по 16 команд з Першої та Другої ліги України, 4 команди Асоціації аматорського футболу України та 16 команд регіональних асоціацій футболу.

Попередньо, старт Кубку заплановано на 9-10 серпня, де спочатку 16 регіональних команд візьмуть участь у кваліфікаційному раунді. В кваліфікації зіграють: 

  • "Агрон" (Тернопільська обл.);
    • "Атлетик" (Одеса);
      • "Гірник" (Новояворівськ, Львівська обл.);
        • "Карбон" (Черкаси);
          • "Колос" (Полонне, Хмельницька обл.);
            • "Коростень/Агро-Нива" (Житомирська обл.);
              • "Легія" (Київ);
                • "Луцьксантехмонтаж №536" (Волинська обл.);
                  • "Медея–Невицький замок" (Закарпатська обл.);
                    • "Металург" (Запоріжжя);
                      • "Нафтовик-Долина" (Івано-Франківська обл.);
                        • "NIKA SMK" (Богодухів, Харківська обл.);
                          • "Олімпія" (Савинці, Полтавська обл);
                            • "Полісся Ставки" (Пісківка, Київська обл.);
                              • "Фазенда" (Чернівці).

                                В матчах 1/32 фіналу, які заплановані на 23-24 серпня, візьмуть участь 8 переможців кваліфікаційного раунду, 32 команди з Першої та Другої ліг, 4 представники ААФУ: 

                                • "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.);
                                  • "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.);
                                    • "Корміл" (Яворів, Львівська обл.);
                                      • "Маяк" (Сарни, Рівненська обл.)

                                        А також 14 команд УПЛ.

                                        Проведення подальших етапів турніру буде затверджено після ухвалення відповідних нормативно-правових документів. Жеребкування кваліфікаційного раунду попередньо заплановане на 17 липня 2025 року

                                        - додали в УАФ.

                                        Окрім того, був змінений формат змагань, зокрема команди будуть грати між собою лише один матч, а у разі нічиєї - одразу серія післяматчевих пенальті, без додаткового часу.

                                        Також передбачається максимально сліпий жереб: "Шахтар" або "Динамо" можуть грати між собою, або проти аматорів. Матчі будуть транслюватися на УПЛ ТБ, а також вперше за багато років буде оновлений трофей.

                                        Нагадаємо

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                                        Павло Башинський

                                        Павло Башинський

                                        Спорт
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                                        Brent Oil
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