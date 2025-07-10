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Ліга Європи: “Шахтар” закриває питання виходу у другий кваліфай-раунд

Київ • УНН

 • 446 перегляди

У першому матчі нової єврокубкової кампанії “гірники” розтрощили фінський “Ільвес” 6:0. Гра-відповідь відбудеться у Фінляндії 17 липня.

Ліга Європи: “Шахтар” закриває питання виходу у другий кваліфай-раунд

Донецький "Шахтар" у матчі першого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА розтрощив фінський "Ільвес" з рахунком 6:0. Вінгер "гірників" Аліссон оформив дубль та хет-трик із асистів, передає УНН.

Деталі

"Шахтар" доволі швидко відкрив рахунок - голкіпер "Ільвеса" невдало вибив м’яч, який перехопив Аліссон, після серії пасів, Еліас вивів Аллісон віч-на-віч із голкіпером, якого впевнено переграв - 1:0.

На 43-й хвилині все тей же Аллісон виконав влучну подачу з кутового на Еліаса, який точно переправив м’яч у ворота - 2:0.

Вже за дві хвилини після початку другого тайму, "гірники" забили третій гол - кіпер "Шахтаря" Різник вибив у боротьбу на Кевіна, який скинув на Аліссона, вінгер поборовся, обікрав захисника та пробив точно повз кіпера - 3:0.

Вже за 20 хвилин Кевін забив 4 гол - Педро Енріке віддав в центр на Олега Очеретька, який "шведою" вирізав на Аліссона, проте він не зміг переграти воротаря, але на добиванні спритнішим виявився Кевін.

Ще через 15 хвилин Аліссон на краю поля "накрутив" захисника, віддав на край штрафної на Педріньо, який точним ударом від штанги, пробив у ближній кут - 5:0.

Крапку в матчі поставив Невертон - Різник вибив у фланг, Невертон підхопив м’яч, "обікрав" захисника, пробіг вздовж лінії поля та пробив точно у ближній кут - 6:0.

Доповнення

Матч відповідь проти "Ільвеса" пройде у Фінляндії 17 липня. У разі проходу фінського клубу, підопічні Арди Турана зустрінуться із турецьким "Бешикташем".

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Павло Башинський

Павло Башинський

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