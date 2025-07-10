Лига Европы: «Шахтер» закрывает вопрос выхода во второй квалифай-раунд

Донецкий "Шахтер" в матче первого этапа квалификации Лиги Европы УЕФА разгромил финский "Ильвес" со счетом 6:0. Вингер "горняков" Аллисон оформил дубль и хет-трик из ассистов, передает УНН.

Детали

"Шахтер" довольно быстро открыл счет - голкипер "Ильвеса" неудачно выбил мяч, который перехватил Аллисон, после серии пасов, Элиас вывел Аллисона один на один с голкипером, которого уверенно переиграл - 1:0.

На 43-й минуте все тот же Аллисон выполнил точную подачу с углового на Элиаса, который точно переправил мяч в ворота - 2:0.

Уже через две минуты после начала второго тайма, "горняки" забили третий гол - кипер "Шахтера" Ризнык выбил в борьбу на Кевина, который скинул на Аллисона, вингер поборолся, обокрал защитника и пробил точно мимо кипера - 3:0.

Уже через 20 минут Кевин забил 4 гол - Педро Энрике отдал в центр на Олега Очеретько, который "шведой" вырезал на Аллисона, однако он не смог переиграть вратаря, но на добивании проворнее оказался Кевин.

Еще через 15 минут Аллисон на краю поля "накрутил" защитника, отдал на край штрафной на Педриньо, который точным ударом от штанги, пробил в ближний угол - 5:0.

Точку в матче поставил Невертон - Ризнык выбил во фланг, Невертон подхватил мяч, "обокрал" защитника, пробежал вдоль линии поля и пробил точно в ближний угол - 6:0.

Дополнение

Ответный матч против "Ильвеса" пройдет в Финляндии 17 июля. В случае прохода финского клуба, подопечные Арды Турана встретятся с турецким "Бешикташем".

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