Рекордное количество команд, без дополнительного времени и со слепым жребием: УАФ представила новый формат Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола представила новый формат Кубка Украины, который вступит в силу уже в этом сезоне. В частности, предусматривается увеличение команд до 68, обновленный трофей и слепой жребий.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

В сезоне-2025/2026 розыгрыш Кубка Украины по футболу состоится с участием рекордного количества команд - 68, а соревнования будут охватывать представителей всех уровней украинского футбола - от элитных клубов до региональных команд. Детальное представление формата турнира и всех новинок состоится уже на следующей неделе в Доме футбола - сообщили в УАФ.

Отмечается, что к участию в турнире привлечены 16 команд из УПЛ, по 16 команд из Первой и Второй лиги Украины, 4 команды Ассоциации любительского футбола Украины и 16 команд региональных ассоциаций футбола.

Предварительно, старт Кубка запланирован на 9-10 августа, где сначала 16 региональных команд примут участие в квалификационном раунде. В квалификации сыграют:

"Агрон" (Тернопольская обл.);

"Атлетик" (Одесса);

"Горняк" (Новояворовск, Львовская обл.);

"Карбон" (Черкассы);

"Колос" (Полонное, Хмельницкая обл.);

"Коростень/Агро-Нива" (Житомирская обл.);

"Легия" (Киев);

"Луцксантехмонтаж №536" (Волынская обл.);

"Медея–Невицкий замок" (Закарпатская обл.);

"Металлург" (Запорожье);

"Нефтяник-Долина" (Ивано-Франковская обл.);

"NIKA SMK" (Богодухов, Харьковская обл.);

"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.);

"Полесье Ставки" (Песковка, Киевская обл.);

"Фазенда" (Черновцы).

В матчах 1/32 финала, которые запланированы на 23-24 августа, примут участие 8 победителей квалификационного раунда, 32 команды из Первой и Второй лиг, 4 представителя ААФУ:

"Агротех" (Тышковка, Кировоградская обл.);

"Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.);

"Кормил" (Яворов, Львовская обл.);

"Маяк" (Сарны, Ровенская обл.)

А также 14 команд УПЛ.

Проведение дальнейших этапов турнира будет утверждено после принятия соответствующих нормативно-правовых документов. Жеребьевка квалификационного раунда предварительно запланирована на 17 июля 2025 года - добавили в УАФ.

Кроме того, был изменен формат соревнований, в частности команды будут играть между собой только один матч, а в случае ничьей - сразу серия послематчевых пенальти, без дополнительного времени.

Также предусматривается максимально слепой жребий: "Шахтер" или "Динамо" могут играть между собой, или против любителей. Матчи будут транслироваться на УПЛ ТВ, а также впервые за много лет будет обновлен трофей.

Напомним

Действующий обладатель Кубка Украины донецкий "Шахтер" в матче первого этапа квалификации Лиги Европы УЕФА разгромил финский "Ильвес" со счетом 6:0. Вингер "горняков" Аллисон оформил дубль и хет-трик из ассистов.