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Рекордное количество команд, без дополнительного времени и со слепым жребием: УАФ представила новый формат Кубка Украины

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Украинская ассоциация футбола представила обновленный формат Кубка Украины, который стартует в этом сезоне. Турнир будет включать рекордные 68 команд, обновленный трофей и слепой жребий.

Рекордное количество команд, без дополнительного времени и со слепым жребием: УАФ представила новый формат Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола представила новый формат Кубка Украины, который вступит в силу уже в этом сезоне. В частности, предусматривается увеличение команд до 68, обновленный трофей и слепой жребий.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

В сезоне-2025/2026 розыгрыш Кубка Украины по футболу состоится с участием рекордного количества команд - 68, а соревнования будут охватывать представителей всех уровней украинского футбола - от элитных клубов до региональных команд. Детальное представление формата турнира и всех новинок состоится уже на следующей неделе в Доме футбола

- сообщили в УАФ.

Отмечается, что к участию в турнире привлечены 16 команд из УПЛ, по 16 команд из Первой и Второй лиги Украины, 4 команды Ассоциации любительского футбола Украины и 16 команд региональных ассоциаций футбола.

Предварительно, старт Кубка запланирован на 9-10 августа, где сначала 16 региональных команд примут участие в квалификационном раунде. В квалификации сыграют: 

  • "Агрон" (Тернопольская обл.);
    • "Атлетик" (Одесса);
      • "Горняк" (Новояворовск, Львовская обл.);
        • "Карбон" (Черкассы);
          • "Колос" (Полонное, Хмельницкая обл.);
            • "Коростень/Агро-Нива" (Житомирская обл.);
              • "Легия" (Киев);
                • "Луцксантехмонтаж №536" (Волынская обл.);
                  • "Медея–Невицкий замок" (Закарпатская обл.);
                    • "Металлург" (Запорожье);
                      • "Нефтяник-Долина" (Ивано-Франковская обл.);
                        • "NIKA SMK" (Богодухов, Харьковская обл.);
                          • "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.);
                            • "Полесье Ставки" (Песковка, Киевская обл.);
                              • "Фазенда" (Черновцы).

                                В матчах 1/32 финала, которые запланированы на 23-24 августа, примут участие 8 победителей квалификационного раунда, 32 команды из Первой и Второй лиг, 4 представителя ААФУ: 

                                • "Агротех" (Тышковка, Кировоградская обл.);
                                  • "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.);
                                    • "Кормил" (Яворов, Львовская обл.);
                                      • "Маяк" (Сарны, Ровенская обл.)

                                        А также 14 команд УПЛ.

                                        Проведение дальнейших этапов турнира будет утверждено после принятия соответствующих нормативно-правовых документов. Жеребьевка квалификационного раунда предварительно запланирована на 17 июля 2025 года

                                        - добавили в УАФ.

                                        Кроме того, был изменен формат соревнований, в частности команды будут играть между собой только один матч, а в случае ничьей - сразу серия послематчевых пенальти, без дополнительного времени.

                                        Также предусматривается максимально слепой жребий: "Шахтер" или "Динамо" могут играть между собой, или против любителей. Матчи будут транслироваться на УПЛ ТВ, а также впервые за много лет будет обновлен трофей.

                                        Напомним

                                        Действующий обладатель Кубка Украины донецкий "Шахтер" в матче первого этапа квалификации Лиги Европы УЕФА разгромил финский "Ильвес" со счетом 6:0. Вингер "горняков" Аллисон оформил дубль и хет-трик из ассистов. 

                                        Павел Башинский

                                        Павел Башинский

                                        спорт
                                        Лига Европы УЕФА
                                        Украина
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