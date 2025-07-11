Рекордное количество команд, без дополнительного времени и со слепым жребием: УАФ представила новый формат Кубка Украины
Киев • УНН
Украинская ассоциация футбола представила обновленный формат Кубка Украины, который стартует в этом сезоне. Турнир будет включать рекордные 68 команд, обновленный трофей и слепой жребий.
Украинская ассоциация футбола представила новый формат Кубка Украины, который вступит в силу уже в этом сезоне. В частности, предусматривается увеличение команд до 68, обновленный трофей и слепой жребий.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Детали
В сезоне-2025/2026 розыгрыш Кубка Украины по футболу состоится с участием рекордного количества команд - 68, а соревнования будут охватывать представителей всех уровней украинского футбола - от элитных клубов до региональных команд. Детальное представление формата турнира и всех новинок состоится уже на следующей неделе в Доме футбола
Отмечается, что к участию в турнире привлечены 16 команд из УПЛ, по 16 команд из Первой и Второй лиги Украины, 4 команды Ассоциации любительского футбола Украины и 16 команд региональных ассоциаций футбола.
Предварительно, старт Кубка запланирован на 9-10 августа, где сначала 16 региональных команд примут участие в квалификационном раунде. В квалификации сыграют:
- "Агрон" (Тернопольская обл.);
- "Атлетик" (Одесса);
- "Горняк" (Новояворовск, Львовская обл.);
- "Карбон" (Черкассы);
- "Колос" (Полонное, Хмельницкая обл.);
- "Коростень/Агро-Нива" (Житомирская обл.);
- "Легия" (Киев);
- "Луцксантехмонтаж №536" (Волынская обл.);
- "Медея–Невицкий замок" (Закарпатская обл.);
- "Металлург" (Запорожье);
- "Нефтяник-Долина" (Ивано-Франковская обл.);
- "NIKA SMK" (Богодухов, Харьковская обл.);
- "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.);
- "Полесье Ставки" (Песковка, Киевская обл.);
- "Фазенда" (Черновцы).
В матчах 1/32 финала, которые запланированы на 23-24 августа, примут участие 8 победителей квалификационного раунда, 32 команды из Первой и Второй лиг, 4 представителя ААФУ:
- "Агротех" (Тышковка, Кировоградская обл.);
- "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.);
- "Кормил" (Яворов, Львовская обл.);
- "Маяк" (Сарны, Ровенская обл.)
А также 14 команд УПЛ.
Проведение дальнейших этапов турнира будет утверждено после принятия соответствующих нормативно-правовых документов. Жеребьевка квалификационного раунда предварительно запланирована на 17 июля 2025 года
Кроме того, был изменен формат соревнований, в частности команды будут играть между собой только один матч, а в случае ничьей - сразу серия послематчевых пенальти, без дополнительного времени.
Также предусматривается максимально слепой жребий: "Шахтер" или "Динамо" могут играть между собой, или против любителей. Матчи будут транслироваться на УПЛ ТВ, а также впервые за много лет будет обновлен трофей.
Напомним
Действующий обладатель Кубка Украины донецкий "Шахтер" в матче первого этапа квалификации Лиги Европы УЕФА разгромил финский "Ильвес" со счетом 6:0. Вингер "горняков" Аллисон оформил дубль и хет-трик из ассистов.