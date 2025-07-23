Київське "Динамо" розгромило "Хамрун Спартанс" на старті футбольної Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" з рахунком 3:0. Голи на свій рахунок записали Владислав Ванат, Назарій Волошин та Віталій Буяльский, який також оформив асист, передає УНН.

Деталі

"Динамо" доволі швидко відкрило рахунок в матчі, хоча до цього епізоду, моментів в матчі майже не було: після серії розіграшів, Дубінчак обігрався в стінку з Кабаєвим та покотив на Буяльського в штрафну, і капітан віддав точно на Ваната, який після паузи пробив повз голкіпера - 1:0.

Наприкінці першого тайму, захисник киян, після подачі зі штрафного подвоїв перевагу, проте арбітр не зарахував взяття воріт через офсайд.

Рахунок 1:0 зберігався до 75 хвилини, поки капітан Віталій Буяльський не подвоїв перевагу: Буяльський в центрі поля віддав на Волошина, вінгер трохи притиримав м’яч та віддав на фланг тому ж Буяльському, який після обробки м’яч пробив по воротам, який за допомогою рикошету влетів у ворота - 2:0.

Крапку в матчі поставив Назарій Волошин: Ванат на флазі відпасував далі на Шапаренка, який прострілив вздовж воріт, де Волошин замкнув простріл у порожні ворота - 3:0.

Нагадаємо

Київське "Динамо", донецький "Шахтар", житомирське "Полісся" та "Олександрія" дізналися своїх потенційних суперників у третьому раунді кваліфікації до єврокубків. Жеребкування відбулося 21 липня у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні.

"Собі – честь, Україні – слава": УАФ представила оновлений трофей Кубку України з футболу