Киевское «Динамо» разгромило мальтийский «Хамрун Спартанс» и вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

$41.800.02
48.700.28
ukenru
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
20:14 • 452 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
19:02 • 5278 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
17:22 • 22906 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
29 июля, 14:15 • 34038 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?
Эксклюзив
29 июля, 12:17 • 58800 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 130289 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
29 июля, 09:21 • 56205 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали
Эксклюзив
29 июля, 08:00 • 69391 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
29 июля, 06:30 • 177780 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 июля, 05:00 • 66144 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.6м/с
89%
743мм
Популярные новости
Враг нанес смертоносный удар по Харьковской области, когда люди пришли за гуманитарной помощью - ГСЧС29 июля, 11:23 • 62390 просмотра
кремль отреагировал на ультиматум Трампа о сокращении срока соглашения с 50 до 10 дней29 июля, 11:27 • 73428 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать29 июля, 12:38 • 98230 просмотра
В 118-й ОМБр ответили, чувствуют ли давление РФ на Запорожье29 июля, 13:37 • 7028 просмотра
Путаница и вопросы: Белый дом и ЕК опубликовали противоречивые версии торгового соглашения - Politico15:51 • 16489 просмотра
публикации
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать29 июля, 12:38 • 98280 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 130289 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться29 июля, 06:30 • 177780 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 227729 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 189229 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Северная Корея
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 134554 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 186576 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 121096 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 116395 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 109033 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
Х-101
Дія (сервис)
Серия Airbus A320

Киевское «Динамо» разгромило мальтийский «Хамрун Спартанс» и вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Киевское «Динамо» одержало уверенную победу над «Хамрун Спартанс» из Мальты со счетом 3:0 в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Голы забили Ванат, Бражко и Михавко.

Киевское «Динамо» разгромило мальтийский «Хамрун Спартанс» и вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» одержало уверенную победу над мальтийским «Хамрун Спартанс» в ответном матче второго раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Об этом сообщает УНН.

Детали

На 28-й минуте номинально домашнего матча чемпионы Украины вышли вперед благодаря голу Ваната - 1:0.

Еще до перерыва «Динамо» благодаря точному удару Бражко удвоило преимущество - 2:0.

Под занавес игры Михавко провел еще один мяч, установив окончательный счет - 3:0.

Добавим, что соперник киевлян по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов определится завтра в ответном противостоянии между израильским «Маккаби» (Тель-Авив) и кипрским «Пафосом». Первый матч этих команд завершился ничьей 1:1.

Напомним

Киевское «Динамо» победило мальтийский «Хамрун Спартанс» со счетом 3:0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Голы забили Владислав Ванат, Назарий Волошин и Виталий Буяльский.

"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов29.07.25, 08:00 • 66144 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

спорт
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9