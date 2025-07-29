Киевское «Динамо» разгромило мальтийский «Хамрун Спартанс» и вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» одержало уверенную победу над мальтийским «Хамрун Спартанс» в ответном матче второго раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Об этом сообщает УНН.

Детали

На 28-й минуте номинально домашнего матча чемпионы Украины вышли вперед благодаря голу Ваната - 1:0.

Еще до перерыва «Динамо» благодаря точному удару Бражко удвоило преимущество - 2:0.

Под занавес игры Михавко провел еще один мяч, установив окончательный счет - 3:0.

Добавим, что соперник киевлян по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов определится завтра в ответном противостоянии между израильским «Маккаби» (Тель-Авив) и кипрским «Пафосом». Первый матч этих команд завершился ничьей 1:1.

Напомним

Киевское «Динамо» победило мальтийский «Хамрун Спартанс» со счетом 3:0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Голы забили Владислав Ванат, Назарий Волошин и Виталий Буяльский.

"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов