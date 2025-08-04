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«Динамо» и «Шахтер» узнали потенциальных соперников в еврокубках

Киев • УНН

 • 24 просмотра

УЕФА провел жеребьевку квалификации еврокубков. «Динамо» и «Шахтер» узнали своих потенциальных соперников в следующих раундах.

«Динамо» и «Шахтер» узнали потенциальных соперников в еврокубках
uefa.com

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня, 4 августа, состоялась жеребьевка, по результатам которой киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали своих потенциальных соперников в квалификации к еврокубкам, передает УНН.

"Динамо"

По результатам жеребьевки, киевское "Динамо", в случае прохода кипрского "Пафоса", встретится в 4-м раунде ЛЧ с победителем пары "Лех" - "Црвена Звезда".

В случае проигрыша "Пафосу", "Динамо" вылетает в Лигу Европы, где встретится с победителем пары "Маккаби" - "Хамрун Спартанс".

"Шахтер"

Донецкий "Шахтер", который во втором раунде квалификации одолел турецкий "Бешикташ", в случае прохода греческого "Панатинаикоса" в третьем раунде квалификации, встретится с турецким "Самсунспором".

Напомним

Киевское "Динамо" одержало уверенную победу над мальтийским "Хамрун Спартанс" в ответном матче второго раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Павел Башинский

спорт
УЕФА
Швейцария
Донецк
Киев