"Динамо" та "Шахтар" дізналися потенційних суперників у єврокубках

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У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні сьогодні, 4 серпня, відбулося жеребкування, за результатами якого київське "Динамо" та донецький "Шахтар" дізналися своїх потенційних суперників у кваліфікації до єврокубків, передає УНН.

"Динамо"

За результатами жеребкування, київське "Динамо", у разі проходу кіпрського "Пафосу", зустрінеться у 4-му раунді ЛЧ з переможцем пари "Лех" - "Црвена Звезда".

У разі програшу "Пафосу", "Динамо" вилітає до Ліги Європи, де зустрінеться із переможцем пари "Маккабі" - "Хамрун Спартанс".

"Шахтар"

Донецький "Шахтар", який у другому раунді кваліфікації здолав турецький "Бешикташ", у разі проходу грецького "Панатінаїкос" у третьому раунді кваліфікації, зустрінеться із турецьким "Самсунспором".

Нагадаємо

Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу над мальтійським "Хамрун Спартанс" у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації футбольної Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.