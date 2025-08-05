Київське Динамо програло кіпрському Пафосу у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
Київське Динамо розпочало третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів з поразки, мінімально поступившись кіпрському Пафосу з рахунком 0:1. Єдиний гол забив Андерсон наприкінці зустрічі.
Київське "Динамо" з поразки розпочало виступи у третьому раунді кваліфікації футбольної Ліги чемпіонів сезону 2025/26. У першому матчі чемпіони України мінімально поступилися кіпрському "Пафосу", повідомляє УНН.
Деталі
Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Найкращий шанс відкрити рахунок мав Дубінчак, який після виходу віч-на-віч з голкіпером пробив у стійку. Також свою нагоду не використав Владислав Ванат, пробивши з вигідної позиції вище воріт.
На 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота "Пафоса" після падіння Ваната у штрафному майданчику суперника. Однак після перегляду VAR суддя скасував своє рішення.
Кияни наприкінці зустрічі, попри контроль гри, пропустили контратаку суперника. Жуан Коррея протягнув м'яч зі своєї половини поля до штрафного "Динамо" та віддав розрізну передачу на Андерсона. Бразилець на своєму шляху розібрався з Дубінчаком та пробив повз Нещерета - 0:1.
Матч-відповідь між "Пафосом" та "Динамо" відбудеться за тиждень, 12 серпня, на полі команди з Кіпру.
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