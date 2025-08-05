Київське Динамо програло кіпрському Пафосу у Лізі чемпіонів

Буданов: “Якщо розвіднику треба зайнятися сексом із повією для справи - не бачу в цьому ніякої проблеми” 5 серпня, 12:02 • 39226 перегляди

Данія, Норвегія та Швеція профінансують другий пакет підтримки США для України на $500 млн - НАТО 5 серпня, 12:12 • 29702 перегляди

Зеленський анонсував п'ять важливих змін у Силах оборони: про що йдеться 5 серпня, 13:25 • 8696 перегляди

Зеленський зідзовнився із Трампом. Говорили про припинення війни 5 серпня, 14:30 • 84305 перегляди