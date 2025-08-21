Шахтар стартував у плейоф Ліги конференцій з нічиєї проти швейцарського Серветта

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 14813 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 16723 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 23359 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 14685 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 26972 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 66692 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 75039 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 77886 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 100122 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 227319 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.8м/с
71%
745мм
Популярнi новини
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 100911 перегляди
У Києві працює ППО на тлі загрози ворожих дронів21 серпня, 10:49 • 7044 перегляди
Чеський президент Петр Павел: тимчасові територіальні поступки в Україні – "менше зло" заради миру21 серпня, 11:10 • 4888 перегляди
Зеленська: 44% українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР21 серпня, 11:55 • 4622 перегляди
Білий дім висміяв ідею рф стати одним із гарантів безпеки України18:10 • 4620 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24 • 14811 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 23357 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 101034 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 126191 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 227314 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Єрмак
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 71655 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 65918 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 64574 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 91151 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 105584 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
The Guardian
Facebook

Шахтар стартував у плейоф Ліги конференцій з нічиєї проти швейцарського Серветта

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Донецький "Шахтар" зіграв унічию 1:1 зі швейцарським "Серветтом" у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Доля виходу до групового раунду вирішиться за тиждень у Женеві.

Шахтар стартував у плейоф Ліги конференцій з нічиєї проти швейцарського Серветта

Донецький "Шахтар" із нічиєї розпочав боротьбу за вихід до групового раунду футбольної Ліги конференцій. У першому, номінально домашньому матчі плейоф кваліфікації, який проходив у польському Крокові, віце-чемпіони України не змогли переграти швейцарський "Серветт", повідомляє УНН.

Деталі

Поєдинок розпочався максимально невдало для "гірників" - вже на 8-й хвилині після подачі в центр штрафного майданчика французький півзахисник "Серветта" Ламін Фомба пробив повз Різника - 1:0 після першого тайму.

У другій половині підопічні Арди Турана довго не могли знайти шляхи до воріт номінальних гостей. Втім, на 73-й хвилині Валерій Бондар замкнув скидку Марлона Гомеса і встановив остаточний рахунок матчу - 1:1.

Додамо, що повторний між "Шахтарем" і "Серветтом", у якому і вирішиться доля виходу до групового раунду Ліги конференцій, відбудеться 28 серпня у Женеві.

Нагадаємо

Донецький Шахтар поступився грецькому Панатінаїкосу в серії пенальті (3:4) у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

19-річний бразилець Лукас Феррейра перейшов до "Шахтаря": що відомо про новачка17.08.25, 06:42 • 5053 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Футбол
Шахтар (Донецьк)
Женева
Україна