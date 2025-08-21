Шахтар стартував у плейоф Ліги конференцій з нічиєї проти швейцарського Серветта
Київ • УНН
Донецький "Шахтар" зіграв унічию 1:1 зі швейцарським "Серветтом" у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Доля виходу до групового раунду вирішиться за тиждень у Женеві.
Донецький "Шахтар" із нічиєї розпочав боротьбу за вихід до групового раунду футбольної Ліги конференцій. У першому, номінально домашньому матчі плейоф кваліфікації, який проходив у польському Крокові, віце-чемпіони України не змогли переграти швейцарський "Серветт", повідомляє УНН.
Деталі
Поєдинок розпочався максимально невдало для "гірників" - вже на 8-й хвилині після подачі в центр штрафного майданчика французький півзахисник "Серветта" Ламін Фомба пробив повз Різника - 1:0 після першого тайму.
У другій половині підопічні Арди Турана довго не могли знайти шляхи до воріт номінальних гостей. Втім, на 73-й хвилині Валерій Бондар замкнув скидку Марлона Гомеса і встановив остаточний рахунок матчу - 1:1.
Додамо, що повторний між "Шахтарем" і "Серветтом", у якому і вирішиться доля виходу до групового раунду Ліги конференцій, відбудеться 28 серпня у Женеві.
Нагадаємо
Донецький Шахтар поступився грецькому Панатінаїкосу в серії пенальті (3:4) у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
