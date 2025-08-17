19-річний бразилець Лукас Феррейра перейшов до "Шахтаря": що відомо про новачка

19-річний бразильський півзахисник Лукас Феррейра переходить до "Шахтаря" з бразильського "Сан-Паулу". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення офіційного сайту українського клубу.

Деталі

Зазначається, що контракт із гравцем діятиме до 30 червня 2030 року.

Лукас дос Сантос Феррейра розпочинав футбольний шлях у дитячій школі "Американо", звідки 2017 року перейшов до академії "Фламенго", а згодом – до "Боавісти". У 2021 році приєднався до "Сан-Паулу", з яким у березні 2023-го підписав перший професійний контракт.

У складі молодіжної команди був переможцем Кубка Бразилії U20 (2024). У січні 2025 року разом із командою здобув молодіжний Кубок Сан-Паулу (Копінья), зігравши на турнірі 9 поєдинків, у яких забив 3 мʼячі та зробив 2 асисти - йдеться у повідомленні.

Лукас Феррейра дебютував за першу команду "Сан-Паулу" 20 січня 2025 року в матчі з "Ботафого". Загалом на професіональному рівні провів 23 гри (5 у Кубку Лібертадорес, 13 у чемпіонаті Бразилії, 2 у Кубку Бразилії, 3 у Паулісті) й відзначився 1 голом та 1 асистом.

Нагадаємо

Днями донецький "Шахтар" отримав нову пропозицію щодо бразильського вінгера Кевіна. Лондонський "Фулхем", який раніше вже пропонував "гірникам" за Кевіна 30 мільйонів євро плюс бонуси, надіслав офіційний запит з сумою у 37 мільйонів євро плюс бонуси.

"Шахтар" програв "Панатінаїкосу" в серії пенальті та перейшов у Лігу конференцій