16 серпня, 13:32 • 35103 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 65589 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 48776 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 51852 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 49087 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 47974 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 244013 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 212443 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167277 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154661 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
19-річний бразилець Лукас Феррейра перейшов до "Шахтаря": що відомо про новачка

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Донецький "Шахтар" підписав 19-річного бразильського півзахисника Лукаса Феррейру. Контракт з гравцем діятиме до 30 червня 2030 року.

19-річний бразилець Лукас Феррейра перейшов до "Шахтаря": що відомо про новачка

19-річний бразильський півзахисник Лукас Феррейра переходить до "Шахтаря" з бразильського "Сан-Паулу". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення офіційного сайту українського клубу.

Деталі

Зазначається, що контракт із гравцем діятиме до 30 червня 2030 року.

Лукас дос Сантос Феррейра розпочинав футбольний шлях у дитячій школі "Американо", звідки 2017 року перейшов до академії "Фламенго", а згодом – до "Боавісти". У 2021 році приєднався до "Сан-Паулу", з яким у березні 2023-го підписав перший професійний контракт.

У складі молодіжної команди був переможцем Кубка Бразилії U20 (2024). У січні 2025 року разом із командою здобув молодіжний Кубок Сан-Паулу (Копінья), зігравши на турнірі 9 поєдинків, у яких забив 3 мʼячі та зробив 2 асисти

- йдеться у повідомленні.

Лукас Феррейра дебютував за першу команду "Сан-Паулу" 20 січня 2025 року в матчі з "Ботафого". Загалом на професіональному рівні провів 23 гри (5 у Кубку Лібертадорес, 13 у чемпіонаті Бразилії, 2 у Кубку Бразилії, 3 у Паулісті) й відзначився 1 голом та 1 асистом.

Нагадаємо

Днями донецький "Шахтар" отримав нову пропозицію щодо бразильського вінгера Кевіна. Лондонський "Фулхем", який раніше вже пропонував "гірникам" за Кевіна 30 мільйонів євро плюс бонуси, надіслав офіційний запит з сумою у 37 мільйонів євро плюс бонуси.

"Шахтар" програв "Панатінаїкосу" в серії пенальті та перейшов у Лігу конференцій15.08.25, 09:16 • 6466 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Футбол
Шахтар (Донецьк)
Бразилія