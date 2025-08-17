19-летний бразилец Лукас Феррейра перешел в «Шахтер»: что известно о новичке

19-летний бразильский полузащитник Лукас Феррейра переходит в "Шахтер" из бразильского "Сан-Паулу". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение официального сайта украинского клуба.

Детали

Отмечается, что контракт с игроком будет действовать до 30 июня 2030 года.

Лукас дос Сантос Феррейра начинал футбольный путь в детской школе "Американо", откуда в 2017 году перешел в академию "Фламенго", а затем – в "Боависту". В 2021 году присоединился к "Сан-Паулу", с которым в марте 2023-го подписал первый профессиональный контракт.

В составе молодежной команды был победителем Кубка Бразилии U20 (2024). В январе 2025 года вместе с командой завоевал молодежный Кубок Сан-Паулу (Копинья), сыграв на турнире 9 поединков, в которых забил 3 мяча и сделал 2 ассиста - говорится в сообщении.

Лукас Феррейра дебютировал за первую команду "Сан-Паулу" 20 января 2025 года в матче с "Ботафого". Всего на профессиональном уровне провел 23 игры (5 в Кубке Либертадорес, 13 в чемпионате Бразилии, 2 в Кубке Бразилии, 3 в Паулисте) и отметился 1 голом и 1 ассистом.

Напомним

