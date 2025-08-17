19-летний бразилец Лукас Феррейра перешел в «Шахтер»: что известно о новичке

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 августа, 13:32 • 35032 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 65422 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 48701 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 51785 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 49033 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 47960 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 244000 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 212433 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167270 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154655 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
60%
746мм
Популярные новости
Трамп предлагает Украине обменять территории на мир после встречи с Путиным - NYT16 августа, 18:24 • 5490 просмотра
FPV-дрон Сил обороны Украины уничтожил 300 противотанковых мин ТМ-62 и вызвал землетрясениеVideo16 августа, 18:43 • 4020 просмотра
Трамп после переговоров на Аляске был «истощен и раздражен путиным» — WSJ16 августа, 19:06 • 4434 просмотра
«Война в Украине имеет исторические корни»: Фицо требует гарантий безопасности для России16 августа, 20:59 • 5410 просмотра
Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW02:47 • 5690 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 337030 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 291149 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 295388 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 302692 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 381394 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Роберт Фицо
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Вашингтон
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 39469 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 34456 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 172268 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 249579 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 178987 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Поезд
Фокс Ньюс
Financial Times

19-летний бразилец Лукас Феррейра перешел в «Шахтер»: что известно о новичке

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Донецкий «Шахтер» подписал 19-летнего бразильского полузащитника Лукаса Феррейру. Контракт с игроком будет действовать до 30 июня 2030 года.

19-летний бразилец Лукас Феррейра перешел в «Шахтер»: что известно о новичке

19-летний бразильский полузащитник Лукас Феррейра переходит в "Шахтер" из бразильского "Сан-Паулу". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение официального сайта украинского клуба.

Детали

Отмечается, что контракт с игроком будет действовать до 30 июня 2030 года.

Лукас дос Сантос Феррейра начинал футбольный путь в детской школе "Американо", откуда в 2017 году перешел в академию "Фламенго", а затем – в "Боависту". В 2021 году присоединился к "Сан-Паулу", с которым в марте 2023-го подписал первый профессиональный контракт.

В составе молодежной команды был победителем Кубка Бразилии U20 (2024). В январе 2025 года вместе с командой завоевал молодежный Кубок Сан-Паулу (Копинья), сыграв на турнире 9 поединков, в которых забил 3 мяча и сделал 2 ассиста

- говорится в сообщении.

Лукас Феррейра дебютировал за первую команду "Сан-Паулу" 20 января 2025 года в матче с "Ботафого". Всего на профессиональном уровне провел 23 игры (5 в Кубке Либертадорес, 13 в чемпионате Бразилии, 2 в Кубке Бразилии, 3 в Паулисте) и отметился 1 голом и 1 ассистом.

Напомним

На днях донецкий "Шахтер" получил новое предложение по бразильскому вингеру Кевину. Лондонский "Фулхэм", который ранее уже предлагал "горнякам" за Кевина 30 миллионов евро плюс бонусы, направил официальный запрос с суммой в 37 миллионов евро плюс бонусы.

"Шахтер" проиграл "Панатинаикосу" в серии пенальти и перешел в Лигу конференций15.08.25, 09:16 • 6466 просмотров

Вадим Хлюдзинский

спорт
Футбол
ФК «Шахтёр» Донецк
Бразилия