10 серпня, 08:18 • 20333 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 72408 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 148271 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 113112 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 284710 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 159626 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 345100 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 313056 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107466 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 150071 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Лондонський "Фулхем" збільшив пропозицію за бразильського вінгера Кевіна до 37 мільйонів євро плюс бонуси. Донецький "Шахтар" наполягає на сумі у 50 мільйонів євро за гравця.

Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер

Донецький "Шахтар" отримав нову пропозицію щодо бразильського вінгера Кевіна. Про це повідомив італійський футбольний журналіст, експертів у сфері футбольних трансферів Фабріціо Романо, інформує УНН.

Деталі

За його інформацією, лондонський "Фулхем", який раніше вже пропонував "гірникам" за Кевіна 30 мільйонів євро плюс бонуси, надіслав офіційний запит з сумою у 37 мільйонів євро плюс бонуси.

Тоді як "Шахтар" наполягає на сумі у 50 мільйонів євро за свою "перлину"

- зазначив експерт.

Додамо, що до Кевіна предметний інтерес проявляють також клуби італійської Серії А та німецької Бундесліги.

Нагадаємо

Бразильський вінгер Кевін відзначився "дублем" у першому матчі другого раунду кваліфікації футбольної Ліги Європи, в якому "Шахтар" переміг турецький "Бешикташ".

Шахтар та Панатінаїкос зіграли внічию у першому матчі 3-го кваліфай-раунду Ліги Європи07.08.25, 23:17 • 3003 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт