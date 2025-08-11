Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер
Київ • УНН
Лондонський "Фулхем" збільшив пропозицію за бразильського вінгера Кевіна до 37 мільйонів євро плюс бонуси. Донецький "Шахтар" наполягає на сумі у 50 мільйонів євро за гравця.
Донецький "Шахтар" отримав нову пропозицію щодо бразильського вінгера Кевіна. Про це повідомив італійський футбольний журналіст, експертів у сфері футбольних трансферів Фабріціо Романо, інформує УНН.
Деталі
За його інформацією, лондонський "Фулхем", який раніше вже пропонував "гірникам" за Кевіна 30 мільйонів євро плюс бонуси, надіслав офіційний запит з сумою у 37 мільйонів євро плюс бонуси.
Тоді як "Шахтар" наполягає на сумі у 50 мільйонів євро за свою "перлину"
Додамо, що до Кевіна предметний інтерес проявляють також клуби італійської Серії А та німецької Бундесліги.
Нагадаємо
Бразильський вінгер Кевін відзначився "дублем" у першому матчі другого раунду кваліфікації футбольної Ліги Європи, в якому "Шахтар" переміг турецький "Бешикташ".
