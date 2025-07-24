"Шахтар" на виїзді упевнено переміг турецький "Бешикташ" у другому раунді кваліфікації Ліги Європи

Донецький "Шахтар" із перемоги розпочав двоматчеве протистояння другого раунду кваліфікації футбольної Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 проти турецького Бешикташа. У першому матчі "гірники" у Стамбулі переграли турецький "Бешикташ", повідомляє УНН.

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Вже на 7-йхвилині бразильський півзахисник українського клубу Аліссон завдяки індивідуальній майстерності відкрив рахунок - 1:0.

В середині першого тайму той таки Аліссон відзначився асистом, допомігши ще одному бразиьському легіонеру Егіналду подвоїти перевагу "Шахтаря" - 2:0.

Щоправда, ще до перерви господарі зменшили відставання в рахунку: пенальті реалізуквав Абрагам - 2:1.

У середині другої половини гри Аліссон знову відзначився результативним пасом: автором голу став інший представниу Бразилії - 3:1.

До фінального свистка команди обмінялися забитими голами ( Жоау Маріу у "Бешикташга" та Кевін у "Шатаря") - у підсумку 4:2 на користь віце-чемпіонів України.

Додамо, що матч-відповідь відбудеться 31 липня. Переможець за підсумком двох поєдинків у наступному раунді зіграє проти переможця у парі "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція).

Нагадаємо

Житомирське "Полісся" поступилося андорському "Санта Колома" з рахунком 1:2, а "Олександрія" програла сербському "Партизану" 0:2 у перших матчах другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Матчі-відповіді для обох команд відбудуться 31 липня.

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