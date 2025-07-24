"Шахтар" на виїзді упевнено переміг турецький "Бешикташ" у другому раунді кваліфікації Ліги Європи
Київ • УНН
Донецький "Шахтар" переміг турецький "Бешикташ" з рахунком 4:2 у першому матчі другого раунду кваліфікації футбольної Ліги Європи. Бразильський півзахисник Аліссон відзначився голом та двома асистами, дубль - на рахунку Кевіна.
Донецький "Шахтар" із перемоги розпочав двоматчеве протистояння другого раунду кваліфікації футбольної Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 проти турецького Бешикташа. У першому матчі "гірники" у Стамбулі переграли турецький "Бешикташ", повідомляє УНН.
Деталі
Вже на 7-йхвилині бразильський півзахисник українського клубу Аліссон завдяки індивідуальній майстерності відкрив рахунок - 1:0.
В середині першого тайму той таки Аліссон відзначився асистом, допомігши ще одному бразиьському легіонеру Егіналду подвоїти перевагу "Шахтаря" - 2:0.
Щоправда, ще до перерви господарі зменшили відставання в рахунку: пенальті реалізуквав Абрагам - 2:1.
У середині другої половини гри Аліссон знову відзначився результативним пасом: автором голу став інший представниу Бразилії - 3:1.
До фінального свистка команди обмінялися забитими голами ( Жоау Маріу у "Бешикташга" та Кевін у "Шатаря") - у підсумку 4:2 на користь віце-чемпіонів України.
Додамо, що матч-відповідь відбудеться 31 липня. Переможець за підсумком двох поєдинків у наступному раунді зіграє проти переможця у парі "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція).
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