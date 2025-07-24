«Шахтер» на выезде уверенно победил турецкий «Бешикташ» во втором раунде квалификации Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" с победы начал двухматчевое противостояние второго раунда квалификации футбольной Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 против турецкого "Бешикташа". В первом матче "горняки" в Стамбуле переиграли турецкий "Бешикташ", сообщает УНН.

Детали

Уже на 7-й минуте бразильский полузащитник украинского клуба Аллисон благодаря индивидуальному мастерству открыл счет - 1:0.

В середине первого тайма тот же Аллисон отметился ассистом, помогая еще одному бразильскому легионеру Эгиналду удвоить преимущество "Шахтера" - 2:0.

Правда, еще до перерыва хозяева сократили отставание в счете: пенальти реализовал Абрахам - 2:1.

В середине второй половины игры Аллисон снова отметился результативным пасом: автором гола стал другой представитель Бразилии - 3:1.

До финального свистка команды обменялись забитыми голами (Жоау Мариу у "Бешикташа" и Кевин у "Шахтера") - в итоге 4:2 в пользу вице-чемпионов Украины.

Добавим, что ответный матч состоится 31 июля. Победитель по итогам двух поединков в следующем раунде сыграет против победителя в паре "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция).

Напомним

Житомирское "Полесье" уступило андоррскому "Санта Колома" со счетом 1:2, а "Александрия" проиграла сербскому "Партизану" 0:2 в первых матчах второго раунда квалификации Лиги конференций. Ответные матчи для обеих команд состоятся 31 июля.

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