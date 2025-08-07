Шахтар та Панатінаїкос зіграли внічию у першому матчі 3-го кваліфай-раунду Ліги Європи

$41.610.07
48.290.19
ukenru
21:06 • 1480 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
15:56 • 49789 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 48612 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 107536 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 107601 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 95115 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 145030 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 74637 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 47299 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 46214 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
68%
756мм
Популярнi новини
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 95985 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 75325 перегляди
Німецькі інженери врятували “мертвий” радар Patriot: він уже знищує російські цілі в Україні7 серпня, 15:02 • 5768 перегляди
"Віткофф нічого такого не говорив": в ОП назвали фейком поширені польським ЗМІ "умови для перемир’я"7 серпня, 15:30 • 7234 перегляди
Раді пропонують звільняти міністрів за наслідками інтерпеляції: законопроєкт зареєстровано у парламенті 16:51 • 15751 перегляди
Публікації
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
15:56 • 49783 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 75489 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 96144 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 107531 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 107597 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Ігор Терехов
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Італія
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 120177 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 137802 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 146401 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 137247 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 147468 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
ChatGPT
Brent
MIM-104 Patriot

Шахтар та Панатінаїкос зіграли внічию у першому матчі 3-го кваліфай-раунду Ліги Європи

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Донецький Шахтар зіграв внічию 0:0 з грецьким Панатінаїкосом у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Воротар Дмитро Різник зробив кілька фантастичних сейвів, зберігши ворота сухими.

Шахтар та Панатінаїкос зіграли внічию у першому матчі 3-го кваліфай-раунду Ліги Європи

Донецький "Шахтар" та грецький "Панатінаїкос" не виявили сильнішого у першому матчі третього кваліфікаційного раунду футбольної Ліги Європи. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Справжнім героєм протистояння, яке відбувалось на Олімпійському стадіоні в Афінах, став воротар "гірників" Дмитро Різник. Голкіпер віце-чемпіонів України зробив кілька фантастичних сейвів - зокрема, після ударів Пеллістрі у першому таймі та Зарурі наприкінці матчу.

Варто відзначити, що під завісу гри "Шахтар" теж мав чудову нагоду відкрити рахунок, утім, Мар'ян Швед не зумів переграти голкіпера греків - 0:0.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 14 серпня, на номінально домашній арені донецької команди у Кракові.

Нагадаємо

Київське "Динамо" розпочало третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів з поразки, мінімально поступившись кіпрському "Пафосу" з рахунком 0:1. Єдиний гол забив Андерсон наприкінці зустрічі.

"Шахтар" на виїзді упевнено переміг турецький "Бешикташ" у другому раунді кваліфікації Ліги Європи24.07.25, 23:32 • 3797 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт