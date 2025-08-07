Шахтар та Панатінаїкос зіграли внічию у першому матчі 3-го кваліфай-раунду Ліги Європи
Київ • УНН
Донецький Шахтар зіграв внічию 0:0 з грецьким Панатінаїкосом у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Воротар Дмитро Різник зробив кілька фантастичних сейвів, зберігши ворота сухими.
Донецький "Шахтар" та грецький "Панатінаїкос" не виявили сильнішого у першому матчі третього кваліфікаційного раунду футбольної Ліги Європи. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Справжнім героєм протистояння, яке відбувалось на Олімпійському стадіоні в Афінах, став воротар "гірників" Дмитро Різник. Голкіпер віце-чемпіонів України зробив кілька фантастичних сейвів - зокрема, після ударів Пеллістрі у першому таймі та Зарурі наприкінці матчу.
Варто відзначити, що під завісу гри "Шахтар" теж мав чудову нагоду відкрити рахунок, утім, Мар'ян Швед не зумів переграти голкіпера греків - 0:0.
Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 14 серпня, на номінально домашній арені донецької команди у Кракові.
Нагадаємо
Київське "Динамо" розпочало третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів з поразки, мінімально поступившись кіпрському "Пафосу" з рахунком 0:1. Єдиний гол забив Андерсон наприкінці зустрічі.
