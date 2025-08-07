Шахтер и Панатинаикос сыграли вничью в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
Киев • УНН
Донецкий Шахтер сыграл вничью 0:0 с греческим Панатинаикосом в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Вратарь Дмитрий Ризнык сделал несколько фантастических сейвов, сохранив ворота сухими.
Донецкий «Шахтер» и греческий «Панатинаикос» не выявили сильнейшего в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает УНН.
Детали
Настоящим героем противостояния, которое состоялось на Олимпийском стадионе в Афинах, стал вратарь «горняков» Дмитрий Ризнык. Голкипер вице-чемпионов Украины сделал несколько фантастических сейвов — в частности, после ударов Пеллистри в первом тайме и Зарури в конце матча.
Стоит отметить, что под занавес игры «Шахтер» тоже имел прекрасную возможность открыть счет, впрочем, Марьян Швед не сумел переиграть голкипера греков — 0:0.
Ответный матч состоится через неделю, 14 августа, на номинально домашней арене донецкой команды в Кракове.
Напомним
Киевское «Динамо» начало третий раунд квалификации Лиги чемпионов с поражения, минимально уступив кипрскому «Пафосу» со счетом 0:1. Единственный гол забил Андерсон в конце встречи.
