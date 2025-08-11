$41.460.00
48.280.00
10 августа, 08:18 • 20331 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 72399 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 148263 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 113104 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 284704 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 159624 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 345099 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 313056 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107466 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150071 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
«Шахтер» получил ошеломляющее предложение по Кевину: сколько стоит бразильский вингер

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Лондонский «Фулхэм» увеличил предложение за бразильского вингера Кевина до 37 миллионов евро плюс бонусы. Донецкий «Шахтер» настаивает на сумме в 50 миллионов евро за игрока.

«Шахтер» получил ошеломляющее предложение по Кевину: сколько стоит бразильский вингер

Донецкий "Шахтер" получил новое предложение по бразильскому вингеру Кевину. Об этом сообщил итальянский футбольный журналист, эксперт в сфере футбольных трансферов Фабрицио Романо, информирует УНН.

Детали

По его информации, лондонский "Фулхэм", который ранее уже предлагал "горнякам" за Кевина 30 миллионов евро плюс бонусы, направил официальный запрос с суммой в 37 миллионов евро плюс бонусы.

Тогда как "Шахтер" настаивает на сумме в 50 миллионов евро за свою "жемчужину"

- отметил эксперт.

Добавим, что к Кевину предметный интерес проявляют также клубы итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги.

Напомним

Бразильский вингер Кевин отметился "дублем" в первом матче второго раунда квалификации футбольной Лиги Европы, в котором "Шахтер" победил турецкий "Бешикташ".

Шахтер и Панатинаикос сыграли вничью в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы07.08.25, 23:17 • 3003 просмотра

Вадим Хлюдзинский

спорт