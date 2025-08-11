«Шахтер» получил ошеломляющее предложение по Кевину: сколько стоит бразильский вингер
Лондонский «Фулхэм» увеличил предложение за бразильского вингера Кевина до 37 миллионов евро плюс бонусы. Донецкий «Шахтер» настаивает на сумме в 50 миллионов евро за игрока.
Донецкий "Шахтер" получил новое предложение по бразильскому вингеру Кевину. Об этом сообщил итальянский футбольный журналист, эксперт в сфере футбольных трансферов Фабрицио Романо, информирует УНН.
По его информации, лондонский "Фулхэм", который ранее уже предлагал "горнякам" за Кевина 30 миллионов евро плюс бонусы, направил официальный запрос с суммой в 37 миллионов евро плюс бонусы.
Тогда как "Шахтер" настаивает на сумме в 50 миллионов евро за свою "жемчужину"
Добавим, что к Кевину предметный интерес проявляют также клубы итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги.
Бразильский вингер Кевин отметился "дублем" в первом матче второго раунда квалификации футбольной Лиги Европы, в котором "Шахтер" победил турецкий "Бешикташ".
