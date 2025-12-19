Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок

Законом Украины об «усилении мобилизации» предусматривалось поощрение для военных в виде компенсации 50% первого взноса по программе еОселя, а также дополнительно компенсация в 100 тыс. гривен после первого года военной службы, и еще 100 тыс. гривен после второго. В то же время, в Министерстве финансов Украины в ответ на запрос УНН сообщили, что на данный момент данный порядок не разработан.

Детали

В соответствии с законом Украины №3633-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета», военные в случае заключения первого имеют право на компенсацию 50% первого взноса по кредиту по программе еОселя и дополнительно 100 тыс. гривен после первого года военной службы, и еще 100 тыс. гривен после второго.

В законе указывается, что компенсация предоставляется военнослужащему только один раз в течение всего времени прохождения им военной службы.

Порядок и условия предоставления военнослужащим такой компенсации определяются Кабинетом министров Украины - отмечается в законе.

Однако, в Министерстве финансов Украины в ответ на запрос УНН сообщили, что «проект Порядка и условий предоставления компенсации военнослужащим в случае заключения первого контракта 50 процентов первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом «Украинская финансовая жилищная компания» доступного ипотечного кредитования граждан Украины, и дополнительно 100 тыс. гривен после первого года военной службы и еще 100 тыс. гривен после второго, главным разработчиком которого в соответствии с поручением Кабинета Министров Украины от 07.05.2024 № 12375/1/1-24 определено Минэкономики, на рассмотрение в Минфин не поступал».

Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации

Дополнение

Ранее в «Укрфинжилье» сообщали, что механизм получения компенсации военнослужащим, впервые подписывающим контракт, в соответствии с законом Украины будет освещен после принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины.

В то же время порядок и условия предоставления военнослужащим такой компенсации определяются Кабинетом Министров Украины. В настоящее время компенсация не осуществляется. Все правила и алгоритм осуществления компенсации будут определены в соответствующем Постановлении или Порядке КМУ. В настоящее время же военнослужащие, несущие службу по контракту, могут принять участие в еОселе и приобрести собственное жилье под 3% годовых, а участники боевых действий и ветераны войны – под 7%. В то же время все указанные категории заемщиков могут выбрать частный дом или квартиру в строящемся доме или не старше 10 лет (для областных центров и Киева). Для этого необходимо подать заявку в мобильном приложении Дия отмечали в “Укрфинжилье”.

Напомним

Правительство Украины приняло решение, которое позволит мобилизованным военнослужащим оформлять ипотеку по программе "еОселя" под 3% годовых. Это создает равные возможности для всех военных, установлены лимиты на площадь жилья.