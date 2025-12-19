$42.340.15
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 12881 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
18 декабря, 23:33 • 13185 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 13379 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 18188 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 26083 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 32951 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 23432 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 21306 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 29772 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Министерство финансов Украины сообщило, что порядок предоставления компенсации военным по программе еОселя еще не разработан. Закон предусматривал компенсацию 50% первого взноса и дополнительные выплаты после первого и второго года службы.

Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок

Законом Украины об «усилении мобилизации» предусматривалось поощрение для военных в виде компенсации 50% первого взноса по программе еОселя, а также дополнительно компенсация в 100 тыс. гривен после первого года военной службы, и еще 100 тыс. гривен после второго. В то же время, в Министерстве финансов Украины в ответ на запрос УНН сообщили, что на данный момент данный порядок не разработан.

Детали

В соответствии с законом Украины №3633-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета», военные в случае заключения первого имеют право на компенсацию 50% первого взноса по кредиту по программе еОселя и дополнительно 100 тыс. гривен после первого года военной службы, и еще 100 тыс. гривен после второго.

В законе указывается, что компенсация предоставляется военнослужащему только один раз в течение всего времени прохождения им военной службы.

Порядок и условия предоставления военнослужащим такой компенсации определяются Кабинетом министров Украины - отмечается в законе.

Однако, в Министерстве финансов Украины в ответ на запрос УНН сообщили, что «проект Порядка и условий предоставления компенсации военнослужащим в случае заключения первого контракта 50 процентов первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом «Украинская финансовая жилищная компания» доступного ипотечного кредитования граждан Украины, и дополнительно 100 тыс. гривен после первого года военной службы и еще 100 тыс. гривен после второго, главным разработчиком которого в соответствии с поручением Кабинета Министров Украины от 07.05.2024 № 12375/1/1-24 определено Минэкономики, на рассмотрение в Минфин не поступал».

Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации18.05.24, 07:00 • 53105 просмотров

Дополнение

Ранее в «Укрфинжилье» сообщали, что механизм получения компенсации военнослужащим, впервые подписывающим контракт, в соответствии с законом Украины будет освещен после принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины.

В то же время порядок и условия предоставления военнослужащим такой компенсации определяются Кабинетом Министров Украины. В настоящее время компенсация не осуществляется. Все правила и алгоритм осуществления компенсации будут определены в соответствующем Постановлении или Порядке КМУ. В настоящее время же военнослужащие, несущие службу по контракту, могут принять участие в еОселе и приобрести собственное жилье под 3% годовых, а участники боевых действий и ветераны войны – под 7%. В то же время все указанные категории заемщиков могут выбрать частный дом или квартиру в строящемся доме или не старше 10 лет (для областных центров и Киева). Для этого необходимо подать заявку в мобильном приложении Дия

Напомним

Правительство Украины приняло решение, которое позволит мобилизованным военнослужащим оформлять ипотеку по программе "еОселя" под 3% годовых. Это создает равные возможности для всех военных, установлены лимиты на площадь жилья.

Павел Башинский

ОбществоЭкономикаПолитика
Недвижимость
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Война в Украине
Министерство финансов Украины
Украина