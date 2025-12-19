Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонной политике на 2026 финансовый год с рекордным бюджетом в $901 миллиард. В документе запланировано выделение Украине 800 миллионов долларов - по 400 миллионов долларов на каждый из следующих двух лет в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности, которая предусматривает закупку американского вооружения для Вооруженных сил Украины.
Законопроект Конгресса S. 1071 подписан и вступил в силу
"Законопроект S. 1071, "Закон о национальной обороне на финансовый 2026 год", разрешает выделение ассигнований на 2026 финансовый год, главным образом для программ Министерства обороны и военного строительства, программ национальной безопасности Министерства энергетики, разведывательных программ и программ Государственного департамента; поддерживает повышение базовой заработной платы военнослужащих и предоставляет другие полномочия, касающиеся Вооруженных сил США; а также предоставляет полномочия и вносит другие изменения в программы национальной безопасности, внешней политики, внутренней безопасности, торговли, судебной системы и других связанных с ними программ", - говорится в сообщении.
Справка
В текст законопроекта об оборонном бюджете (NDAA) включен раздел "Расширение и модификация инициативы по оборонной помощи Украине". Он предусматривает дополнительные 400 миллионов долларов финансирования на 2026 год и столько же на 2027 год.
Также данный проект закона предусматривает оценку "военной стратегии, целей и расстановки сил России, которые влияют на страны Индо-Тихоокеанского региона", в частности, на Китай.
Напомним
11 декабря Палата представителей Конгресса США приняла Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год. Документ предусматривает $800 миллионов для Украины и меры сдерживания России и Китая.
17 декабря Сенат США окончательно одобрил ежегодный закон о национальной обороне (NDAA) с общим бюджетом почти 900 миллиардов долларов. Документ, который поддержали 77 сенаторов, передан на подпись президенту Дональду Трампу. Главным пунктом для Киева стало закрепление 800 миллионов долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.