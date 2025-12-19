Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом

Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонной политике на 2026 финансовый год с рекордным бюджетом в $901 миллиард. В документе запланировано выделение Украине 800 миллионов долларов - по 400 миллионов долларов на каждый из следующих двух лет в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности, которая предусматривает закупку американского вооружения для Вооруженных сил Украины.