ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Вражеский беспилотник атаковал авто на мосту в Одесском районе: погибла женщина, трое детей госпитализированы
Контракт Германии и Израиля по оборонной системе Arrow вырос на 3,1 млрд долларов
США ввели санкции против еще двух судей МУС из-за расследования действий Израиля
Оккупанты пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области - "Флэш"
Более 200 граждан Индии стали наемниками в рядах армии РФ: Дели подтверждает массовые жертвы
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузке
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Крым
Белый дом
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Железный купол

ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета

Киев • УНН

Страны Европейского Союза согласовали предоставление Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.

Страны Европейского Союза договорились предоставить Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы. Об этом заявил в социальной сети X глава Европейского совета Антониу Кошта, передает УНН.

Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в объеме 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы принято. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их

- говорится в заявлении.

Источник финансирования глава Европейского совета не уточнил.

Ранее сообщалось, что Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что до конца саммита ЕС будет принято решение о поддержке Украины. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что лидеры не покинут саммит без договоренности о финансировании Украины на следующие два года.

Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины

Вита Зеленецкая

Социальная сеть
Война в Украине
Антониу Кошта
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина