ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
Киев • УНН
Страны Европейского Союза согласовали предоставление Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.
Страны Европейского Союза договорились предоставить Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы. Об этом заявил в социальной сети X глава Европейского совета Антониу Кошта, передает УНН.
Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в объеме 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы принято. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их
Источник финансирования глава Европейского совета не уточнил.
Напомним
Ранее сообщалось, что Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что до конца саммита ЕС будет принято решение о поддержке Украины. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что лидеры не покинут саммит без договоренности о финансировании Украины на следующие два года.
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины18.12.25, 23:09 • 7846 просмотров