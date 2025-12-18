Кошта: угоди щодо фінансування України буде досягнуто, крапка

$42.340.15
49.630.04
ukenru
08:07 • 5790 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 10703 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 23243 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 39641 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 40768 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 66966 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 39178 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 28887 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25769 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 23189 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
95%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО18 грудня, 02:05 • 20498 перегляди
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані18 грудня, 03:02 • 21033 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації18 грудня, 03:27 • 23719 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника04:23 • 19930 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto05:25 • 16231 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 32712 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 31051 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 27648 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 66966 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 50069 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Ілон Маск
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Одеська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 14133 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 14226 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 21747 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 27738 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 62230 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Дія (сервіс)
SpaceX Starship

Кошта: угоди щодо фінансування України буде досягнуто, крапка

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що до кінця саміту ЄС буде ухвалено рішення про підтримку України. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підтвердила, що лідери не покинуть саміт без домовленості про фінансування України на наступні два роки.

Кошта: угоди щодо фінансування України буде досягнуто, крапка

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що до кінця саміту ЄС буде ухвалено рішення про те, як підтримувати Україну, тим чи іншим чином, пише УНН з посиланням на Politico.

Я можу гарантувати, що ми працюватимемо над цим сьогодні, якщо це буде необхідно, завтра. Але ми ніколи не залишимо цю (Євро)раду без остаточного рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки

- сказав Кошта.

Кошта також прокоментував занепокоєння прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, сказавши: "Він… порушив критичні, правові та технічні питання дуже конструктивно, і Єврокомісія взялася за вирішення всіх цих питань".

Він додав, що буде знайдено рішення, яке "забезпечить усю безпеку Бельгії".

Прем'єр Бельгії про активи рф перед самітом ЄС: за умови розподілу ризиків "стрибнемо з цієї скелі і сподіватимемося, що парашут втримає"18.12.25, 11:54 • 224 перегляди

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також вказала, що не покине будівлю Justus Lipsius, де проходитиме саміт, доки лідери не домовляться про спосіб фінансування України.

У нас є одна кінцева ціль в цій Єврораді, і це мир для України… і для цього Україні потрібне безпечне фінансування на наступні два роки

- сказала фон дер Ляєн, додавши, що очікує "інтенсивних дискусій".

"Ми не залишимо Єврораду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки", – пообіцяла вона.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що росія розраховує на те, що лідери блоку не зможуть знайти єдність сьогодні щодо репараційного кредиту.

"Питання, які порушила Бельгія, ми також обговорили, тому я сподіваюся, що ми зможемо довести це до кінця", – сказала вона.

путін розраховує на наш провал, тому ми не повинні йому цього давати. Ми просто не можемо дозволити собі зазнати невдачі. Ми повинні показати, що ми сильні… Зрештою, єдність - це наша сила, і нам потрібне рішення

- вказала Каллас.

Каллас також заявила, що вилучення заморожених активів росії для масштабного пакету фінансування для України – це сигнал про європейську силу всьому світу.

"Це надсилає росії сильний сигнал про те, що вони не можуть нас пережити… це також надсилає сильний сигнал усім іншим гравцям, що Європа ухвалює рішення і є сильною", - сказала Каллас.

Президент: рішення щодо використання заморожених активів рф залежить від політичної волі партнерів18.12.25, 10:32 • 1210 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Європейська комісія
Європейська рада
Бельгія
Урсула фон дер Ляєн
Україна