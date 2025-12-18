Кошта: угоди щодо фінансування України буде досягнуто, крапка

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що до кінця саміту ЄС буде ухвалено рішення про те, як підтримувати Україну, тим чи іншим чином, пише УНН з посиланням на Politico.

Я можу гарантувати, що ми працюватимемо над цим сьогодні, якщо це буде необхідно, завтра. Але ми ніколи не залишимо цю (Євро)раду без остаточного рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки - сказав Кошта.

Кошта також прокоментував занепокоєння прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, сказавши: "Він… порушив критичні, правові та технічні питання дуже конструктивно, і Єврокомісія взялася за вирішення всіх цих питань".

Він додав, що буде знайдено рішення, яке "забезпечить усю безпеку Бельгії".

Прем'єр Бельгії про активи рф перед самітом ЄС: за умови розподілу ризиків "стрибнемо з цієї скелі і сподіватимемося, що парашут втримає"

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також вказала, що не покине будівлю Justus Lipsius, де проходитиме саміт, доки лідери не домовляться про спосіб фінансування України.

У нас є одна кінцева ціль в цій Єврораді, і це мир для України… і для цього Україні потрібне безпечне фінансування на наступні два роки - сказала фон дер Ляєн, додавши, що очікує "інтенсивних дискусій".

"Ми не залишимо Єврораду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки", – пообіцяла вона.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що росія розраховує на те, що лідери блоку не зможуть знайти єдність сьогодні щодо репараційного кредиту.

"Питання, які порушила Бельгія, ми також обговорили, тому я сподіваюся, що ми зможемо довести це до кінця", – сказала вона.

путін розраховує на наш провал, тому ми не повинні йому цього давати. Ми просто не можемо дозволити собі зазнати невдачі. Ми повинні показати, що ми сильні… Зрештою, єдність - це наша сила, і нам потрібне рішення - вказала Каллас.

Каллас також заявила, що вилучення заморожених активів росії для масштабного пакету фінансування для України – це сигнал про європейську силу всьому світу.

"Це надсилає росії сильний сигнал про те, що вони не можуть нас пережити… це також надсилає сильний сигнал усім іншим гравцям, що Європа ухвалює рішення і є сильною", - сказала Каллас.

Президент: рішення щодо використання заморожених активів рф залежить від політичної волі партнерів